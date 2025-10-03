EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Educación impulsa un laboratorio 3D junto a la Fundación Banco Santa Cruz

Compartir

El Consejo Provincial de Educación, en el marco de un trabajo articulado con la Fundación Banco Santa Cruz, avanza en la implementación del “Proyecto de Educación y Trabajo: Enseñanza Innovadora – Laboratorio 3D para el Desarrollo Educativo Visual”, perteneciente a la Línea Crédito Fiscal del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Con una inversión de $16.293.970, este proyecto permitirá equipar a las Aulas Móviles del Centro Educativo de Formación y Actualización Profesional (CEFyAP) con herramientas de última generación, destinadas a la formación en nuevas tecnologías y a la producción de materiales educativos.

Entre los recursos adquiridos se encuentran: 6 Notebook de 512 GB Free Dos; 6 Kits de herramientas Tool Box para impresoras 3D; 6 Pen Drive de 32 GB; 6 Kits de limpieza y mantenimiento; 3 Impresoras 3D Creality K1 FDM y 3 Impresoras Ender 3 V3 SE

El objetivo principal de esta iniciativa es capacitar a los estudiantes en el diseño, mantenimiento e impresión de materiales didácticos mediante la Tecnología 3D, favoreciendo la innovación pedagógica y la incorporación de saberes vinculados al mundo del trabajo.

Asimismo, el proyecto busca transformar la experiencia de aprendizaje con la creación de un laboratorio que funcione como Centro de Innovación, experimentación y producción de materiales didácticos personalizados, promoviendo el desarrollo de competencias técnicas y creativas en los estudiantes de la provincia.

Con esta adquisición, el Consejo Provincial de Educación reafirma su compromiso con la Educación Técnico Profesional, abriendo nuevas oportunidades de formación y fortaleciendo la articulación con el sector privado para garantizar una educación pública de calidad.

La candidata a diputada nacional Gisella Martínez se reunió con referentes deportivos y sociales de El Calafate

Cañadón Seco realizó la tercera entrega de insumos alimentarios para instituciones educativas

Allanamiento positivo y detención por robo calificado en Río Gallegos

También