Educación impulsa un laboratorio 3D junto a la Fundación Banco Santa Cruz

El Consejo Provincial de Educación, en el marco de un trabajo articulado con la Fundación Banco Santa Cruz, avanza en la implementación del “Proyecto de Educación y Trabajo: Enseñanza Innovadora – Laboratorio 3D para el Desarrollo Educativo Visual”, perteneciente a la Línea Crédito Fiscal del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Con una inversión de $16.293.970, este proyecto permitirá equipar a las Aulas Móviles del Centro Educativo de Formación y Actualización Profesional (CEFyAP) con herramientas de última generación, destinadas a la formación en nuevas tecnologías y a la producción de materiales educativos.

Entre los recursos adquiridos se encuentran: 6 Notebook de 512 GB Free Dos; 6 Kits de herramientas Tool Box para impresoras 3D; 6 Pen Drive de 32 GB; 6 Kits de limpieza y mantenimiento; 3 Impresoras 3D Creality K1 FDM y 3 Impresoras Ender 3 V3 SE

El objetivo principal de esta iniciativa es capacitar a los estudiantes en el diseño, mantenimiento e impresión de materiales didácticos mediante la Tecnología 3D, favoreciendo la innovación pedagógica y la incorporación de saberes vinculados al mundo del trabajo.

Asimismo, el proyecto busca transformar la experiencia de aprendizaje con la creación de un laboratorio que funcione como Centro de Innovación, experimentación y producción de materiales didácticos personalizados, promoviendo el desarrollo de competencias técnicas y creativas en los estudiantes de la provincia.

Con esta adquisición, el Consejo Provincial de Educación reafirma su compromiso con la Educación Técnico Profesional, abriendo nuevas oportunidades de formación y fortaleciendo la articulación con el sector privado para garantizar una educación pública de calidad.