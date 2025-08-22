Educación impulsa nuevas capacitaciones en Caleta Olivia

En Caleta Olivia se dio un paso clave hacia el futuro laboral de los santacruceños. En un acto encabezado por el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, junto a la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Alberto Oscar Rearte, la secretaria de Estado de Pesca, Selsa Hernández, y el director del CEFyAP N°4 Jorge Lera, se presentó un importante programa de formación laboral pensado para generar más y mejores oportunidades de trabajo.

El objetivo del Curso de Filetero, es claro: formar jóvenes y adultos con herramientas concretas para el mundo laboral, al tiempo que se fortalece la producción local y se impulsa el crecimiento provincial.

“Estas capacitaciones no solo significan aprendizaje, sino también oportunidades reales de inserción laboral y desarrollo productivo para Santa Cruz”, subrayó Iris Rasgido durante la presentación.

Un proyecto con mirada integral

La propuesta nace de un trabajo conjunto entre el Consejo Provincial de Educación, el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria (a través de la Secretaría de Pesca); el Ministerio de Seguridad, la Intendencia de Caleta Olivia y el sector empresarial. Una articulación inédita que refleja el compromiso de todos los actores con la educación y el empleo.