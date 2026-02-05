Educación fortalece la infraestructura escolar en El Calafate

En el marco del Plan de Mantenimiento Escolar Correctivo y Preventivo, el Consejo Provincial de Educación continúa desarrollando acciones integrales en Jardines de Infantes de la localidad de El Calafate, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias, garantizar espacios seguros y acompañar el desarrollo integral de las infancias.

A través de un trabajo articulado con los equipos de gestión, cooperadoras, organismos provinciales y fuerzas de seguridad, se llevan adelante tareas de embellecimiento, pintura, reacondicionamiento y mantenimiento en distintas instituciones de Nivel Inicial, fortaleciendo la puesta en valor de los espacios donde niñas y niños aprenden y crecen.

En este sentido, en los Jardines de Infantes N°54, N°60 y N°63 de la localidad se desarrollaron trabajos de acondicionamiento y puesta en valor de los edificios, con tareas de pintura interior y exterior. En el JIN N°60, los trabajos se realizaron con la mano de obra del personal del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV); en el Jardín N°63, las tareas contaron con la participación del personal de Prefectura Naval Argentina, mientras que en el JIN N°54 participaron padrinos institucionales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En todos los casos, se contó con el valioso aporte de las cooperadoras y con la colaboración de la Coordinación General Regional de Educación Zona Sudoeste.

De manera complementaria, se desarrollan tareas de limpieza de tanques de agua y revisión de sanitarios en los jardines N°10, N°60 y N°63, mediante una agenda coordinada con los equipos directivos, garantizando condiciones sanitarias adecuadas, seguras y saludables para toda la comunidad educativa.

Asimismo, la cartera educativa avanza con obras de restauración en el JIN N° 10, donde se está reacondicionando la Sala de Proyecciones, un espacio que permanecía fuera de uso por la falta de piso. A partir de estas refacciones, se concreta su puesta en valor mediante la colocación de un nuevo piso, donado por la familia de Ornella Mascheroni, gesto que fue especialmente valorado por la institución y la Coordinación.

En los próximos días, la sala quedará completamente acondicionada, con piso colocado y pintura renovada, para estar lista de cara al inicio del Ciclo Lectivo 2026, devolviendo a la comunidad educativa un espacio fundamental para el aprendizaje, la recreación y el encuentro.

Por otra parte, se prevé dar continuidad a las tareas de pintura en el Jardín N°10, una vez finalizados los trabajos en el Jardín N°60, completando de este modo los objetivos propuestos para el nivel inicial en la localidad.

Estas acciones forman parte de una política pública sostenida, que prioriza la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del sistema provincial y la generación de mejores condiciones para enseñar y aprender, reafirmando que la educación constituye un eje central de la gestión del Gobierno de Claudio Vidal.