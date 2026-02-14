Educación fortalece el sistema de calefacción y luminarias en la Escuela Provincial Primaria N°46

En el marco del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, el Consejo Provincial de Educación avanza con trabajos de revisión, reparación y optimización del sistema de calefacción y mejoras en luminarias en establecimientos escolares de todo el territorio provincial, con el objetivo de garantizar mejores condiciones edilicias para las comunidades educativas.

Durante una recorrida por la Escuela Provincial Primaria N°46, de la localidad de Río Gallegos, la directora Provincial de Mantenimiento Escolar y Coordinación General, Marcia Arroyo, acompañada por autoridades educativas provinciales, detalló los trabajos previstos, que incluyen la puesta a punto de los siete equipos de calefacción por aire existentes, junto con tareas de mejora y recambio de luminarias en distintos sectores del edificio.

En ese sentido, explicó que cuatro equipos de 38.500 kcal serán reparados y uno reemplazado por una unidad nueva. Asimismo, de los tres equipos de 48.000 kcal, uno será sustituido por un nuevo equipo de 50.000 kcal, mientras que los dos restantes serán reparados. Además, se concretará la readecuación de los ductos de calefacción, la colocación de tableros eléctricos para el resguardo de los equipos y la inspección integral de las cañerías, junto con los trámites y la correspondiente declaración ante el ente regulador de gas para garantizar la seguridad del establecimiento.

Arroyo remarcó que se trata de trabajos de fondo, con revisiones técnicas exhaustivas que permitan dar una solución sostenida en el tiempo, y precisó que el plazo estimado de ejecución es de entre 15 y 20 días, con el objetivo de que las tareas estén finalizadas antes del inicio del ciclo lectivo.

Por su parte, la directora de la institución educativa, Alejandra Oyarzo, destacó la importancia de la obra y señaló que beneficiará a alrededor de 300 familias. “Se trata de una obra muy necesaria para nuestra comunidad educativa. Estamos muy contentos de que finalmente pueda concretarse y esperamos iniciar el ciclo lectivo con el sistema de calefacción en óptimas condiciones”, expresó.

La directiva explicó que desde el año 2022 se registraban dificultades en el funcionamiento de los equipos, lo que obligó durante el último invierno a realizar rotación de grados en algunos períodos debido a la baja temperatura en determinadas aulas.

Con las nuevas tareas previstas, se espera que el sistema funcione de manera integral y uniforme en todas las aulas, poniendo fin a la rotación durante el período invernal y fortaleciendo las condiciones edilicias para estudiantes y trabajadores de la educación.

Finalmente, Arroyo valoró el trabajo articulado del equipo de mantenimiento, del área de Arquitectura, del personal administrativo y de las cuadrillas que llevan adelante las tareas en todo el territorio provincial, destacando el compromiso y la labor conjunta para fortalecer la infraestructura escolar.