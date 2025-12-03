Educación finalizó una obra histórica en la Escuela Primaria N°3 de Las Heras

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, continúa ejecutando acciones para garantizar mejores condiciones edilicias en las instituciones educativas de toda la provincia. En este marco, se llevó a cabo una obra de gran envergadura en la Escuela Provincial Primaria N°3 de la localidad de Las Heras, donde se concretaron mejoras que durante años no se habían realizado.

La intervención incluyó una respuesta integral a necesidades históricas en materia de calefacción y electricidad: incorporación de nuevo equipamiento, mantenimiento preventivo y correctivo, e instalación de tableros eléctricos bajo todas las normas de seguridad. La obra fue finalizada y certificada, y los nuevos equipos fueron declarados y aprobados por el ente regulador, garantizando así su correcto funcionamiento y cumplimiento técnico.

La directora de la institución celebró la recuperación del espacio del gimnasio, que permaneció inhabilitado durante muchos años. Además, destacó que la escuela llevaba más de 11 años esperando contar con un sistema de calefacción adecuado para uno de los sectores más utilizados por los estudiantes. Asimismo, señaló que, gracias a la instalación de la nueva caldera y al trabajo responsable de quienes participaron de la obra, hoy ese espacio puede volver a funcionar en condiciones óptimas para garantizar confort y bienestar durante las actividades escolares.

Por su parte, la directora General Regional de Educación Zona Norte, María Mercedes Barrionuevo, valoró el trabajo realizado en esta obra y subrayó que cada intervención fue posible gracias a la gestión activa de los equipos directivos, quienes articulan las necesidades institucionales y facilitan su atención de manera efectiva.

Con estas acciones, el Consejo Provincial de Educación reafirma su compromiso con el mantenimiento, la seguridad y la mejora continua de los edificios escolares, recuperando espacios esenciales que durante muchos años no habían recibido intervenciones de esta magnitud.