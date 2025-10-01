Educación Especial: Formando futuro con experiencias reales de trabajo

Este miércoles 1° de octubre, se llevó adelante la firma de un Convenio Marco de Cooperación entre el Consejo Provincial de Educación, con el propósito de facilitar y fortalecer la vinculación entre las escuelas de educación especial y el mundo del trabajo.



La firma estuvo encabezada por el director Provincial de Educación Especial, Claudio Burgos, la directora Provincial de Responsabilidad Social, Carolina Hernández, el secretario Técnico de Gestión de la modalidad de Educación Especial, Pablo Ifran, la directora de la Escuela Especial N°14, Celina Gálvez, junto a la empresa Primavera, representada por Horacio Raúl Díaz.



El acuerdo tiene como objetivo que los alumnos adquieran experiencias prácticas aplicando los contenidos desarrollados en las empresas, incluyendo tareas técnicas, organizativas y administrativas. Además, recibirán formación en la aplicación de normas de seguridad e higiene, bajo la supervisión del personal designado por ambas entidades.



Con esta iniciativa, el Consejo Provincial de Educación reafirma su compromiso con la inclusión laboral y la formación integral de los estudiantes, promoviendo experiencias que potencien sus competencias y autonomía.