Educación: Entrega de libros en escuelas primarias con una nueva jornada en el Colegio Salesiano

La iniciativa garantiza textos de Lengua, Matemática y literatura para estudiantes de primaria, reforzando la enseñanza en el aula y el acompañamiento desde el hogar

El Consejo Provincial de Educación (CPE) continúa desplegando las acciones del Plan Provincial de Alfabetización Plen@ en articulación con el Programa Nacional «Libros para Aprender». En esta oportunidad, la distribución de recursos pedagógicos tuvo lugar en el Colegio Salesiano, reafirmando el compromiso de acompañar las trayectorias escolares de las infancias en Santa Cruz.

Articulación con las familias y seguimiento en las aulas

Durante la jornada, los estudiantes de Nivel Primario de la institución recibieron sus ejemplares de Matemática, Lengua y un título de la colección de literatura «Historias por leer». Esta entrega busca que cada alumno disponga de bibliografía propia e individual para utilizar tanto en el aula como en su hogar, fortaleciendo el aprendizaje continuo.

Para acompañar este proceso, las escuelas informan a los tutores mediante el cuaderno de comunicaciones sobre el material asignado y su dinámica de uso, mientras que los equipos directivos registran y envían evidencias del trabajo pedagógico realizado para monitorear y evaluar el alcance real de la propuesta en el territorio.

Con la continuidad de este despliegue institucional, la provincia consolida la alfabetización como un eje prioritario, brindando herramientas concretas para el desarrollo del pensamiento crítico y el fortalecimiento del vínculo entre la escuela y las familias.