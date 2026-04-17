Educación desmiente versiones de suspensión de clases en Comandante Luis Piedra Buena

El Consejo Provincial de Educación, desmiente la información difundida en un medio de comunicación respecto a la suspensión de clases en el Colegio Provincial de Educación Secundaria N°1 de Comandante Luis Piedra Buena.

Las autoridades del Consejo Provincial de Educación y el equipo directivo de la institución manifestaron que no se suspendieron las actividades, sino que se trabajó con los alumnos promoviendo la reflexión y el diálogo en comunidad.

Se lleva tranquilidad a las familias y se informa que este viernes 17 de abril las clases se desarrollarán con normalidad.Asimismo, se realizarán jornadas de concientización sobre el uso responsable de redes sociales y los riesgos de los “retos virales”.

La Cartera Educativa reafirma su compromiso con la seguridad y solicita evitar la difusión de información no verificada.