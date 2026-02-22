Educación creó el Jardín de Infantes N° 71 en Perito Moreno

El Consejo Provincial de Educación dispuso la creación del Jardín de Infantes N° 71 en la localidad de Perito Moreno, con el objetivo de ampliar la oferta educativa del Nivel Inicial, fortalecer la organización institucional y garantizar mejores condiciones para el desarrollo integral de las infancias. La nueva institución comenzará a funcionar formalmente a partir del inicio del Ciclo Lectivo 2026.

La titular de la cartera educativa, Iris Rasgido, notificó formalmente el instrumento legal de creación al equipo de conducción del nuevo establecimiento, acompañada por la directora provincial de Educación Inicial, Mariana Nazzi, y el intendente Matías Treppo, junto a docentes y autoridades presentes.

La medida se enmarca en lo dispuesto por la Ley Provincial de Educación N° 3305, que garantiza la universalización de la sala de 4 años y la obligatoriedad desde los 5 años. En este sentido, se concretó la desafectación de las salas anexas que dependían del Jardín de Infantes N° 6 y su traspaso al nuevo establecimiento, que absorberá la totalidad de la matrícula y del personal docente correspondiente, asegurando la continuidad pedagógica y administrativa.

Asimismo, se aprobó la Planta Orgánica Funcional del establecimiento, contemplando cargos directivos, docentes de sección, preceptores y docentes de áreas especiales como Música y Educación Física, garantizando su funcionamiento integral.

La creación del Jardín de Infantes N° 71 representa un paso significativo en el fortalecimiento del Nivel Inicial en la localidad, consolidando el crecimiento de la oferta educativa y ampliando oportunidades para niñas y niños.