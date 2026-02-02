Educación convoca a inscripción complementaria de docentes

El Consejo Provincial de Educación informa que del 1° al 10 de febrero se llevará adelante la inscripción complementaria para docentes con competencia Título 9 en las Juntas de Clasificación de todos los niveles y modalidades.

Asimismo, hace saber que los docentes con competencia Título 6 podrán inscribirse en la Junta de Clasificación de Educación Técnico Profesional.

Es importante tener en cuenta que solo podrán inscribirse quienes hayan obtenido su título después del 30 de junio de 2025 y hasta la fecha, conforme al Acuerdo N° 642/25.

La inscripción podrá realizarse de

manera personal o por correo postal puerta a puerta en Av. Kirchner 1530, Río Gallegos, de lunes a viernes, de 09:00 a 16:00.



Las planillas y requisitos se encuentran disponibles en la página web oficial del Consejo Provincial de Educación:

Nivel Inicial y Modalidad Especial: https://educacionsantacruz.gov.ar/junta-de-clasificacion…/



Nivel Primario: https://educacionsantacruz.gov.ar/junta-de-clasificacion…/



Nivel Secundario: https://educacionsantacruz.gov.ar/junta-de-clasificacion…/



Nivel Técnico Profesional: https://educacionsantacruz.gov.ar/junta-de-clasificacion…/