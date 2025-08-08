Educación continúa trabajando para fortalecer la segunda etapa del ciclo lectivo 2025

En el marco del trabajo territorial del Consejo Provincial de Educación (CPE), la secretaria de Gestión Educativa, Adela Vera, junto a la directora general de la Modalidad Rural, Pamela Morales, la directora provincial de Educación Secundaria, Norma Gatica, y la referente del Plan de Alfabetización, Liliana Buryaile, se llevaron adelante asistencias situadas a instituciones escolares de zona centro, con el objetivo de fortalecer la segunda etapa del Ciclo lectivo 2025.

Estas acciones apuntan a acompañar de manera directa a los equipos directivos y docentes, dialogando sobre las propuestas pedagógicas de cada escuela, y evaluando las necesidades particulares de cada comunidad educativa.

La secretaria Vera manifestó que durante las asistencias se abordaron temas centrales como el seguimiento de las trayectorias escolares, la implementación de proyectos institucionales y del Plan de Alfabetización, entregando material bibliográfico para acompañar este proceso. También se reforzó el conocimiento de la Res. N°1500/22 del CPE, promoviendo su aplicación en el trabajo diario de los docentes.

Se recorrieron las siguientes instituciones: Escuela Agropecuaria N°1 “Heroínas de Malvinas”, la Escuela Hogar Rural N°2, la Escuela de Educación Primaria N°18, el Jardín de Infantes N°7, la Escuela de Educación Primaria de jóvenes y Adultos N°10, y el Colegio Provincial de Educación Secundaria (CPES) N°16 de la misma modalidad, todos los establecimientos educativos de Gobernador Gregores. Las profesoras asistieron también al CPES N°21. En Bajo Caracoles trabajaron con el director de la Escuela de Educación Primaria N°49.

Por su parte, en Lago Posadas, la directora Gatica participó de una reunión de trabajo con el equipo docente del CPES N°29, junto a referentes del equipo de apoyo, la asesora pedagógica, el orientador social, la maestra de apoyo a la inclusión y el referente del Plan de Alfabetización de la institución. También se recorrió el edificio y los espacios donde se desarrollan los talleres de la Escuela de Educación Primaria Rural N°42.

Finalmente, se mantuvo una reunión con la secretaria general de la Comisión de Fomento de Lago Posadas, Tania Uribe, para avanzar en acuerdos vinculados a la infraestructura escolar y al trabajo conjunto entre el CPE y la comunidad.