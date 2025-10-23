Educación continúa promoviendo el desarrollo y la salida laboral de los jóvenes

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, sigue fortaleciendo la formación técnico-profesional de los jóvenes santacruceños a través de programas como los Aulas Talleres Móviles y los Centros de Formación Profesional, garantizando que los estudiantes adquieran herramientas concretas para su inserción en el mundo laboral.

Esta semana, en el Centro Educativo de Formación y Actualización Laboral (CEFyAP) N°11, se realizó la entrega de certificados a los egresados de la 24.ª y 25.ª promoción de Auxiliar en Instalaciones Eléctricas Domiciliarias, y de la 2.ª promoción de Diseño Digital y Publicidad en Redes Sociales, destacando el esfuerzo y la dedicación de los jóvenes durante su proceso formativo.

Durante el acto, la directora General de Formación Profesional, Nora Seco, expresó su satisfacción por la continuidad de la capacitación y transmitió los saludos de la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido.

“Estas iniciativas impulsadas por el Gobierno Provincial buscan que la educación trascienda el aula, ofreciendo formación práctica y herramientas tecnológicas para que cada joven pueda proyectar un futuro laboral sólido y con oportunidades reales de desarrollo”, señaló.

Por su parte, el director del Centro Educativo, Darío Espejo, resaltó cómo los estudiantes aplican las competencias adquiridas para desarrollar sus emprendimientos, promoviendo su crecimiento profesional y autonomía.

“En el caso de Diseño Digital y Publicidad en Redes Sociales, los estudiantes han utilizado estas herramientas para promocionar sus propios proyectos”, destacó Espejo, mencionando el ejemplo de Gardenia, un emprendimiento presentado por una de las alumnas durante el acto. Este caso demuestra cómo la capacitación recibida se traduce en oportunidades reales de desarrollo profesional y salida laboral, permitiendo a los egresados fortalecer sus iniciativas dentro de la comunidad.