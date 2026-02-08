Educación continúa fortaleciendo el mantenimiento edilicio en Los Antiguos

El Consejo Provincial de Educación celebró la firma de un convenio con la Municipalidad de Los Antiguos para el mantenimiento y refacción de establecimientos educativos, mediante el cual la cartera educativa transferirá 40 millones de pesos durante el período comprendido entre el 5 de febrero y el 31 de mayo, en lo que constituye el primer acuerdo firmado en lo que va del año.

El convenio fue rubricado por la presidenta del CPE, Iris Rasgido, y la intendenta Zulma Neira, y permitirá fortalecer, mediante un trabajo conjunto, el proceso de recuperación edilicia de las escuelas.

En ese sentido, la intendenta destacó la importancia del acompañamiento del Gobierno de Claudio Vidal, y de la cartera educativa, remarcando que la firma del acuerdo el pasado 5 de febrero para el año 2026 representa un respaldo fundamental para el fortalecimiento de las instituciones educativas de la localidad.

Asimismo, señaló que este entendimiento resulta significativo para la comunidad, ya que permite garantizar la continuidad de las tareas de mantenimiento y mejora en los edificios escolares.

En esta etapa, las instituciones beneficiadas son la E.P.J.A. Secundaria N° 8, el Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 15, la Escuela Industrial en Procesos Energéticos, la E.P.J.A. Primaria N° 15, la Escuela Provincial Primaria N° 94, la Escuela Provincial Primaria N° 17 y el Jardín de Infantes N° 25.

De esta manera, el Consejo Provincial de Educación continúa fortaleciendo el mantenimiento edilicio en toda la provincia, en el marco de una política sostenida de inversión y mejora de la infraestructura educativa en todo el territorio santacruceño, garantizando mejores condiciones para estudiantes, docentes y personal educativo.