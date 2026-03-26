Educación continua con la entrega de táblets y libros a escuelas primarias de Puerto Deseado

El Consejo Provincial de Educación sigue impulsando políticas públicas orientadas a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas.

En este sentido, en el marco del Plan Provincial de Alfabetización Plen@, se realizó la entrega de táblets y libros a escuelas primarias de la localidad de Puerto Deseado, con el objetivo de acompañar el trabajo pedagógico y fortalecer las estrategias de alfabetización en las aulas.

Al respecto, la directora general de Educación Regional Zona Norte, Magdalena Paredes, hizo hincapié en la entrega de materiales destinados a estudiantes de primero, segundo y tercer grado, con el propósito de innovar en las propuestas pedagógicas y complementar la enseñanza con recursos tecnológicos que favorezcan los aprendizajes.

Por su parte, la referente territorial de Alfabetización de Escuelas Alfa en Red, Liliana Buryaile, señaló que esta asistencia situada tiene como finalidad garantizar que, desde el inicio del ciclo lectivo, los estudiantes cuenten con los recursos necesarios para potenciar su proceso de alfabetización.

Además, remarcó la importancia de acompañar a los equipos docentes con orientaciones para el uso adecuado de estos materiales.

Una iniciativa con impacto positivo

Desde las instituciones educativas, los equipos de gestión valoraron la iniciativa. La vicedirectora de la Escuela Provincial Primaria N° 56, Andrea Llaneza, expresó su agradecimiento a la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, por la llegada en tiempo y forma de los libros, y destacó la importancia de incorporar nuevas tecnologías en el aula para enriquecer las prácticas educativas.

En tanto, el vicedirector de la Escuela Provincial Primaria N° 5, Federico Fernández, subrayó el impacto positivo de estos recursos tanto en estudiantes como en docentes. En ese sentido, resaltó que el acceso a materiales didácticos y bibliográficos no solo favorece el aprendizaje en el aula, sino que también fortalece el vínculo con las familias, promoviendo el trabajo conjunto y acompañando las trayectorias educativas.

Estos recursos se suman a las herramientas pedagógicas con las que cuentan las instituciones, promoviendo el desarrollo de la lectura, la escritura y la comprensión desde los primeros años de escolaridad.