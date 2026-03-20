El Consejo Provincial de Educación celebra el 21° aniversario de la Orquesta del Barrio dependiente de la Escuela Provincial de Música RE Si, una propuesta formativa que, a lo largo de los años, se ha consolidado como un espacio fundamental para el desarrollo musical y la inclusión de niños, niñas y jóvenes en todo el territorio santacruceño.

La Orquesta del Barrio comenzó a delinearse entre los años 2003 y 2004, a partir de un proyecto impulsado desde el Conservatorio Provincial de Música ante la Secretaría de Cultura de Nación, con el objetivo de crear una orquesta infantil en la localidad de Río Gallegos, una iniciativa innovadora para ese entonces.

Tras su aprobación, la Orquesta fue tomando forma con la incorporación de docentes y la llegada de los primeros instrumentos, iniciando oficialmente sus ensayos en el año 2005 en la Escuela Provincial Primaria N° 58, su primer espacio de funcionamiento.

Con el paso del tiempo, el proyecto creció y se expandió a distintas localidades de la provincia y a Chile, promoviendo encuentros binacionales y dando origen a nuevas formaciones como la Orquesta Pukara, la Orquesta Juvenil Calafate y la Orquesta Desiré, actualmente parte de la Escuela Provincial de Música Re Si.

A lo largo de su trayectoria, la Orquesta del Barrio ha compartido escenario con destacados músicos nacionales e internacionales, fortaleciendo su propuesta artística y formativa, y consolidándose como un referente en la escena sinfónica provincial.

En este marco, el rector de la Escuela Provincial de Música Re Si, Mariano Mosso, destacó el recorrido de la Orquesta y expresó su emoción por un nuevo año de trabajo: “Hoy se cumplen 21 años de la primera convocatoria de alumnos para integrar la orquesta. Desde 2005 el proyecto no dejó de crecer y expandirse a otras localidades”, señaló.

Asimismo, agradeció a todas las personas que formaron parte de este proceso: “Gracias a todos por el trabajo sostenido y el aporte de cada uno. Muchos niños y niñas crecieron en un entorno social acompañado por la música y muchos músicos encontraron su camino a través de esta experiencia. ¡A cuidar las orquestas y seguir creciendo!”, finalizó.