Educación acompaña la última semana de las Escuelas de Verano

En el marco de la última semana de desarrollo del dispositivo pedagógico Escuelas de Verano, el Consejo Provincial de Educación continúa acompañando las trayectorias educativas de estudiantes, fortaleciendo los aprendizajes y promoviendo la continuidad escolar.

En este contexto, rector de la Escuela Industrial N° 9, de El Calafate Franco Siveiro, destacó la positiva implementación de la propuesta, el cumplimiento de los procedimientos de inscripción y la importante convocatoria registrada.

Asimismo, señaló que alrededor de 45 estudiantes participan activamente del proyecto institucional, que articula contenidos de Matemática y Física, con el objetivo de reforzar saberes claves, además de favorecer la promoción al próximo año.

Por último, el rector valoró especialmente el compromiso y la participación de los jóvenes, así como el esfuerzo sostenido que realizan para fortalecer su formación, destacando la importancia de este espacio pedagógico como una oportunidad para seguir avanzando en sus trayectorias educativas.