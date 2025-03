Eduardo Guajardo regresó a Río Gallegos con su nuevo disco “Santacruceños del Viento”

El reconocido cantautor Eduardo Guajardo se presentó este viernes en Río Gallegos, en el marco del ciclo “Conexión en Vivo”, organizado por la Secretaría de Estado de Cultura. Este esperado evento marca su regreso a la ciudad después de un largo tiempo, trayendo consigo su nuevo disco y también una profunda conexión emocional y cultural con Santa Cruz. “Santacruceños del Viento, es una apelación a nosotros”, afirmó el artista patagónico.

El Centro Cultural Santa Cruz fue el escenario de una noche cargada de emociones no sólo para cantautor carbonero -como él mismo se define-, sino también para su público que disfrutó de las canciones emblemas y también su nuevo material discográfico.

Con esta actuación, quedó inaugurada la temporada de presentaciones musicales que impulsa la Secretaría de Estado de Cultura, dependiente del Ministerio de Gobierno, y tiene como objetivo la realización de un concierto mensual.

En esta ocasión, el secretario de Estado de Cultura Adriel Ramos destacó la consolidación de este espacio de encuentro entre artistas y su público: “Tuvimos un 2024 muy positivo porque se produjeron espectáculos de los más diversos géneros y este año queremos consolidar ese camino”.

Por su parte, Eduardo Guajardo señaló que este retorno al Centro Cultural Santa Cruz está cargado de significados: “Hace mucho tiempo que no vengo. He estado muchas veces en otros tiempos haciendo muchísimas cosas, yo he estado con gente que ya no está viva, cultores de nuestra música, difusores. Me parece buenísimo volver, porque vuelvo con todas esas imágenes, esos recuerdos, cosas que te pasan por el corazón, más que por la cabeza.”

En esta apertura anual, Guajardo se refirió a su obra más reciente y sostuvo: “un homenaje a la identidad, la historia y las raíces culturales de la región. Esta obra se inspira en patrones rítmicos de los pueblos originarios e inicia con un canto tehuelche originario recopilado por el investigador Mario Silva. Según Guajardo, este proyecto es una apelación a la conciencia colectiva: “Si los santacruceños no tomamos conciencia de esto que somos, vamos a seguir siendo esto, una suerte de purgatorio dentro de este mapa argentino. Y necesitamos ser, o el cielo o el infierno, pero seamos algo.”

El disco reúne a artistas locales, como el saxofonista Mario Gómez, el músico Andrés Abelli y el productor Leandro Álvarez, junto a la participación de sus hijos Tadiel y Catriel, creando una obra profundamente arraigada en la identidad patagónica. Sobre el impacto del proyecto, Guajardo adelantó: “Estamos hablando de fundir esta obra en todas las plataformas que existen hoy en el mundo. Va a salir un videoclip con esto también, que se filmó en julio”.