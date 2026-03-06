Economía avanza con la implementación del expediente electrónico

El Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, comenzó a implementar parte de los procesos vinculados a los instrumentos legales a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), en el marco del proceso de modernización administrativa que impulsa el Gobierno Provincial.

Como parte de esta etapa, este jueves y viernes se desarrollan capacitaciones internas destinadas a todas las áreas del Ministerio, en el horario de 08 a 10 horas, con el objetivo de que los equipos técnicos y administrativos puedan incorporar plenamente el uso de las herramientas del sistema.

La instancia de formación busca unificar criterios de trabajo y preparar a las distintas dependencias para que, a partir de la próxima semana, el Ministerio de Economía pueda poner en funcionamiento de manera definitiva los procesos administrativos y el expediente electrónico.

La implementación del GDE representa un paso importante hacia una gestión más moderna, transparente y eficiente, permitiendo agilizar los circuitos administrativos, mejorar la trazabilidad de los expedientes y fortalecer los mecanismos de control dentro del Estado.

De esta manera, el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, continúa avanzando en la digitalización de sus procesos, incorporando herramientas que optimizan el funcionamiento interno y mejoran la calidad de la gestión pública.