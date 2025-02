Echazú:“El trabajador no es prioridad para el gobierno de Vidal”

Así lo indicó el Presidente del Bloque UxP-PJ, diputado Eloy Echazú luego del rechazo del oficialismo al proyecto de Emergencia Hidrocarburífera presentado por el Bloque UxP-PJ. “Para nosotros es una herramienta real para el gobierno provincial pero el oficialismo pretende un cheque en blanco sin ningún tipo de control y es el control lo que justamente planteamos en nuestro proyecto”, aclaró el legislador provincial.

Hoy debía desarrollarse la 7ma Sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, solicitada por el Bloque UxP-PJ donde como puntos a tratar estaba el desafuero al diputado Españon y el proyecto de ley 003/25 “Emergencia Hidrocarburífera”. Como respuesta, el oficialismo no dio quorum.

“Para nosotros, este proyecto de emergencia es una herramienta real para el gobierno provincial pero el oficialismo no dio quorum”, indicó el Presidente del Bloque UxP-PJ quien aclaró que “Pensamos que quizá el ejecutivo se iba a dejar ayudar, pero nos volvimos a encontrar con una pared y vemos claramente que el trabajador no es prioridad para Vidal porque a partir de su pésima negociación con petroleras comenzaron a proliferar telegramas de despido y retiros voluntarios sin control”.

En este proyecto proponemos un régimen de incentivos fiscales para las empresas que inviertan en la exploración y explotación de hidrocarburos en todo el territorio continental de la Provincia. Estos incentivos incluirán la reducción de impuestos y regalías con el compromiso de mantener e incrementar la actividad y sostener los puestos de trabajo del sector. El régimen de reducción de regalías hidrocarburíferas, abarcará a las Áreas Maduras, para potenciar el desarrollo del sector. Además, se determina un régimen laboral diferencial y la creación de la Comisión de Seguimiento de esta Emergencia “pero nada de esto le importa al oficialismo pretenden un cheque en blanco. El año pasado los diputados oficialistas se hicieron los desentendidos con todos los proyectos vinculados a los hidrocarburos y ahora sólo pretenden hacer circo”