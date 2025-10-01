Echazú: “Vidal y Milei persiguen, sancionan y quieren disciplinar a los trabajadores”

El presidente del Bloque Unión por la Patria–PJ en la Legislatura de Santa Cruz, diputado Eloy Echazú, repudió la decisión del Gobierno Provincial de abrir sumarios administrativos y suspender a trabajadores y trabajadoras de la salud que participaron de la protesta del 19 de septiembre.

“¿Dónde está la libertad de expresión de los trabajadores? Esto parece una dictadura: Vidal ejecuta lo que Milei ordena, y lo hace persiguiendo, sancionando y disciplinando a quienes se animan a reclamar un salario digno”, sostuvo Echazú, al tiempo que señaló que la política sanitaria del oficialismo provincial “está pensada para castigar a los que luchan, en lugar de resolver los problemas de fondo de la salud pública”.

El legislador advirtió que la suspensión de más de veinte trabajadores por 90 días es “una provocación inadmisible, una maniobra para sembrar miedo en todo el sector y callar a quienes defienden derechos elementales”.

En este sentido, Echazú cuestionó la actitud del gobernador Claudio Vidal: “Vidal eligió ponerse del lado del ajuste de Milei, obedeciendo sus órdenes de recortar, perseguir y paralizar la negociación paritaria. Mientras tanto, el pueblo santacruceño sufre un sistema de salud en crisis y con trabajadores castigados por levantar la voz”.

Asimismo, criticó la decisión del Ministerio de Trabajo de dictar conciliaciones obligatorias en un contexto sin medidas de fuerza: “Se trata de un uso arbitrario y político de las herramientas del Estado para dilatar la discusión salarial. Vidal quiere mostrar autoridad castigando a los trabajadores, cuando en realidad demuestra debilidad e incapacidad para gobernar”.

“La salud pública no se defiende con persecuciones ni con aprietes, se defiende con inversión, con salarios dignos y con diálogo real. Hoy, Vidal y Milei son responsables de un clima de miedo y represión en Santa Cruz”, finalizó Echazú.