Echazú: “Vidal es Milei, no tienen gestión y sólo hambrean al pueblo”

Así lo indicó el presidente del Bloque UxP-PJ Eloy Echazú luego de finalizada la sesión inaugural de la Cámara de Diputados en Pico Truncado.

“El Gobernador está encerrado entre cuatro paredes, no se deja ayudar, ve fantasmas por todos lados y su discurso sólo aplica al revisionismo histórico”, comenzó diciendo el titular del Bloque UxP-PJ quien agregó “el único paralelismo que puede hacerse es con el discurso del presidente Milei porque no tienen gestión y sólo hambrean al pueblo; su único eje del discurso que le escriben es hablar de la gestión anterior, parece que se olvida que fue candidato por nuestro espacio”.

“Está bien el anuncio de obras, muchas de ellas son continuidad justamente de la gestión anterior pero eso lo hace para llevar información a medias a la gente” dijo Echazú y agregó “nosotros somos una oposición que colabora, porque en todas las emergencias que solicitó le aportamos nuestra mirada.

Después él no informa nada y cree que maneja el estado enviando emergencia tras emergencia, y el debebuscar todas la herramientas para gobernarnar sin estas acciones, y aclarandole que tiene la emergencia hidrocarburífera porque es el texto que salió de nuestro Bloque y que fue tomado por el Ejecutivo inicialmente y luego se incorporaron modificaciones del otro bloque opositor, Evidentemente hay información que no le pasan y debe saber todo”.

“Somos una oposición que colabora, no estamos para destruir; simplemente este Gobierno provincial no se deja ayudar, se asemeja al accionar de Milei con los ataques a aquellos que no piensan como él y con todas las acciones que llevan hambre al pueblo”, finalizó.