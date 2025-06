Echazú: “Vidal desprecia a los trabajadores del Estado”

Así lo indicó el Presidente del Bloque UxP-PJ, Eloy Echazú en respuesta al Gobernador Vidal sobre sus apreciaciones de los empleados estatales.

En respuesta a los dichos del Gobernador Vidal, quien apuntó contra los empleados estatales calificándolos de improductivos y sugiriendo que deberían trabajar en el sector privado, el Presidente del Bloque UxP-PJ de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, Eloy Echazú, expresó su contundente rechazo a estas declaraciones.

Eloy Echazú señaló que “es lamentable escuchar al Gobernador Vidal denostar a los trabajadores estatales, quienes son el motor del funcionamiento del Estado y cumplen con tareas esenciales para garantizar derechos y servicios a toda la población. Vidal debe, trabajar y no usar motosierra para llevar una paritaria acorde a la realidad económica porque sus sueldos no son suficientes para vivir dignamente. Esta realidad no es culpa de ellos, sino de las políticas que precarizan sus condiciones laborales.”

Además, Echazú enfatizó que los trabajadores públicos no son “moneda de cambio” ni deben ser tratados como culpables de las dificultades económicas que enfrentan las gestiones provinciales. “Los empleados estatales son quienes, con esfuerzo y dedicación, sostienen la estructura del Estado. Sin ellos, los servicios públicos básicos no funcionarían. Es un ataque injustificado y desafortunado por parte de Vidal, quien parece haber dejado atrás el encantamiento de campaña para adoptar un discurso cada vez más cercano al de Milei, con una clara inclinación hacia la deshumanización y el desprecio por los derechos laborales.”

Por último, el legislador hizo un llamado al Gobernador Vidal para reflexionar sobre el impacto de sus palabras y acciones. “Vidal es Milei. Su desprecio por los empleados públicos demuestra que no le importa el bienestar de quienes motorizan el Estado, ni de las miles de familias que dependen de estos trabajos. En lugar de atacar a los trabajadores, debería enfocarse en generar políticas que garanticen una recomposición salarial justa y un entorno laboral digno.”

Eloy Echazú reafirmó su compromiso con la defensa del rol de los trabajadores estatales y con la construcción de un Estado que sea inclusivo, eficaz y respetuoso de quienes lo sostienen cada día. Las declaraciones del Gobernador Vidal representan, según el Legislador, un retroceso en los valores que deben guiar la gestión pública y una falta de empatía hacia quienes enfrentan las dificultades económicas que atraviesa el país.