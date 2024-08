Echazú: “Los afiliados a la CSS no son prioridad”

Así lo manifestó el diputado Eloy Echazú sobre la situación de los afiliados a la Obra Social Provincial que han visto vulnerados sus derechos.

“Hace unos días, veíamos la foto del cheque de pago a Camesa por el consumo de energía de Santa Cruz durante el último trimestre 2023 y los meses actuales de 2024. Fue algo más de 3 mil millones de pesos que podrían haber sido utilizados pensando en las demandas de la sociedad”, indicó el titular del Bloque UxP-PJ.



Hoy, los afiliados a la obra social provincial han visto vulnerados sus derechos toda vez que se recorta el vademécum y se quitan coberturas y asistencias a diferentes estudios médicos. Pero también, “cuando vamos a las distintas farmacias observamos que hay muchos afiliados que deciden no tomar su medicación porque no pueden pagarla”, agregó el legislador.



“Esta es una situación real de los santacruceños y por más que quieran politizarla echando culpas a los intendentes, desde nuestro Bloque vemos que el uso de los dineros públicos no está apuntado a los santacruceños”, indicó Echazú quien agregó “No se pensó en destinar parte de este dinero a la reposición del vademécum de la CSS y a pagar la deuda con las farmacias que ya lleva muchos meses de deuda y en algún momento las prestadoras van a tomar medidas que nos afectarán a todos”.



“Cuando se gobierna hay prioridades, primero es la gente pero pareciera que aquí no es así. No se dan cuenta de que perjudican a todos los vecinos no sólo a los que los votaron, ojalá recapaciten”, finalizó el legislador.