Echazú: “La eliminación del descuento en la tarifa de gas para zonas frías es un ataque a quienes vivimos en la Patagonia”

El Diputado Provincial Eloy Echazú, titular del Bloque UxP-PJ en la Legislatura de Santa Cruz, expresó su enérgico repudio a la Resolución 219/2025 publicada en el Boletín Oficial por la Secretaría de Energía de la Nación. La medida dispone que los usuarios residenciales dejen de percibir el descuento del 50% sobre la tarifa plena de gas, lo que afecta directamente a los habitantes de las zonas más frías del país.

“La decisión del Gobierno Nacional de limitar los beneficios automáticos establecidos por la Ley 27.637 es un ataque directo a quienes vivimos en la zona patagónica”, sostuvo Echazú. La normativa vigente reconoce la necesidad de una tarifa diferenciada para regiones con temperaturas extremas, garantizando el acceso a un servicio esencial como el gas natural.

“Desde nuestro espacio venimos impulsando normas que protejan a los usuarios pero el oficialismo no acompaña. Nosotros entendemos que el gas no es un lujo, es una necesidad básica para poder vivir dignamente en estas latitudes”, afirmó el legislador santacruceño quien agregó “La eliminación del descuento en la tarifa de gas para zonas frías es un ataque a quienes vivimos en la Patagonia”.

Echazú también cuestionó la pasividad del Ejecutivo provincial ante esta medida: “Este tema debe estar en la agenda del gobierno provincial, que una vez más demuestra que no le importan los santacruceños. Están más preocupados por los negocios con un Gobierno Nacional al que claramente le importa poco la gente”.

El Diputado anticipó que llevará esta discusión al recinto legislativo y exigirá acciones concretas para defender los derechos de los usuarios en Santa Cruz. “No vamos a permitir que se castigue a las familias que ya están atravesando una situación económica crítica. Vamos a seguir dando la pelea desde todos los espacios institucionales”, concluyó.