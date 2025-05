Echazú: El Oficialismo se maneja como patrón de estancia

Hoy en la comisión de Asuntos Constitucionales el Oficialismo se negó a tratar el Oficio 535/25 donde la Justicia provincial solicita el desafuero de Fernando Españón por diversas causas entre las cuales se encuentran tres hechos de abuso sexual.

“Otra vez el oficialismo se niega a tratar el oficio donde nos piden el desafuero de Fernando Españón, se manejan como patrón de estancia”, indicó el presidente del Bloque UxP-PJ Eloy Echazú quien agregó “dilatan cada vez más este proceso que sólo intenta abrir el camino del poder judicial para que las víctimas de esta persona tengan la justicia que están demandando”.

“Lo único que vemos es que cada vez estiran los tiempos, actúan encubriendo a una persona que debe ser desaforada, apartada del cuerpo para que pueda prestar la declaración que corresponda en la instancia judicial que lo solicita y luego se continuará tal y como lo indica el Art 97 de nuestra Constitución”, manifestó Echazú quien, visiblemente enojado ante la actitud del oficialismo, explicó que desde el Bloque este pedido no se abandona, se seguirán en todas las instancias que sean necesarias.

“Acá no estamos pidiendo nada nuevo, nos ajustamos a la Constitución Provincial tal y como se hizo en otras oportunidades en esta Cámara. Pero parece que tienen miedo de lo que la justicia determine, no les importan las víctimas” dijo Echazú quien finalizó diciendo “quieren manejarse como se les da la gana, no respetan ninguna norma, mucho menos la Constitución. La verdad es que dejan mucho que desear con su accionar en contra de la gente, en contra de los derechos, pareciera que están ocupados en su mundo paralelo y nada más”.