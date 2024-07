Echazú: “El decreto lleva más incertidumbre que certezas a futuros jubilados”

Así lo indicó el titular del Bloque Unión por la Patria-PJ, Eloy Echazú luego de mantener una reunión con vocales de la Caja de Previsión Social por los trabajadores activos y pasivos Viviana Carabajal y Cristian Sánchez y el Secretario General del SOEM y FESOEM Pedro Mansilla.

El decreto 608/24 del Poder Ejecutivo sobre la modificación del régimen de jubilaciones está provocando más incertidumbre que certezas a los futuros jubilados. “Este instrumento es un decreto que si lo analizamos tiene peso de ley porque modifica a la Ley 1782, ya está publicado en el Boletín Oficial y es un claro ataque a los trabajadores provinciales”, indicó Echazú quien agregó “vemos que no queda otro camino que la judicialización, este instrumento quita derechos y se superpone con las funciones de los distintos poderes del estado”.

“Tiene una redacción poco clara, que lleva confusión. Pareciera que el Gobierno Provincial quiere sacar gente de la administración pública y me pregunto cómo queda el déficit de la CPS”.

Por su parte, la Vocal por los Pasivos Viviana Carabajal indicó que “si nosotros no salimos a discutir este decreto, que es el primero, vamos a terminar en una armonización de nuestra Caja de Previsión” y agregó “todos los días vemos como avanzan sobre nuestra ley de previsión, no se pueden brindar superpoderes al Presidente de la Caja de Previsión, es muy grave lo que está ocurriendo y necesitamos el apoyo de todos los sectores”.

“Nosotros estamos trabajando con nuestros abogados porque Vidal no puede pasar por encima de los gremios, me extraña porque él viene de extracción sindical y todo lo que está haciendo va en contra de los trabajadores”, argumentó el titular del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Río Gallegos, Pedro Mansilla. “La modificación de una Ley a través de un decreto es inconstitucional, está prohibida hay jurisprudencia que avala lo que estamos reclamando”, dijo el sindicalista.

Finalmente, Cristian Sánchez, Vocal por los Activos de la CPS manifestó que “hoy tenemos a unas 600 personas en condiciones de ser notificadas, y esta medida es inconstitucional. Nosotros vamos a dar la discusión, esta gente va contra los derechos de los trabajadores que son los que nos han votado para representarlos, no vamos a dejar que nos engañen de esta manera”.