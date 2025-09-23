e-commerceSUR llega a Caleta Olivia con una nueva propuesta para potenciar el comercio digital

El Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, a través de la Secretaría de Estado de Comercio e Industria, confirmó una nueva edición del programa “e-commerceSUR: Navegando el futuro comercial de Santa Cruz”, que se desarrollará el próximo 7 y 8 de octubre en la ciudad de Caleta Olivia.

Tras el impacto positivo de la primera edición realizada en Río Gallegos, la secretaría de Estado de Comercio anunció que, en octubre, e-commerceSUR tendrá una nueva sede, nuevos contenidos y nuevos aliados. El Centro Cultural Manuel Camino, de la ciudad de Caleta Olivia será el próximo escenario de este ciclo de formación, que busca fortalecer el desarrollo comercial local, a través de la capacitación y la tecnología.

“Este evento no es una repetición. Se trata de una propuesta pensada específicamente para la zona norte, con contenidos adaptados al perfil comercial de la región y nuevas herramientas, para sumar el comercio local al universo digital”, sostuvo Paulo Lunzevich, secretario de Estado de Comercio e Industria.

La edición Caleta Olivia incorporará módulos sobre logística, medios de pago, marketing digital y experiencia de usuario, sumando también charlas con especialistas, y espacios para el intercambio con referentes del ecosistema tecnológico. Será una doble jornada gratuita, con cupos limitados y abierta a comerciantes, emprendedores, pymes y estudiantes interesados en el comercio electrónico.

“Cuando lanzamos e-commerceSUR, nos comprometimos a llevarlo a otras localidades. Hoy cumplimos esa promesa con una versión renovada, más cercana y útil para los comerciantes de la zona norte”, afirmó Lunzevich.

La actividad es organizada por el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria en articulación con instituciones locales y actores privados. El objetivo central es brindar soluciones concretas y generar nuevas oportunidades para el crecimiento del sector comercial en toda la provincia.

De esta misma manera, ya se encuentra abierta la inscripción a través de: https://n9.cl/cbr35.

El evento representa un nuevo paso en el compromiso del Gobierno Provincial, para ampliar el alcance de las herramientas digitales en toda la provincia.

Desde la Cartera Productiva se continúa avanzando en la consolidación de un modelo de provincia más integrada, moderna y productiva, donde cada ciudad tenga acceso a las herramientas necesarias para su desarrollo.