E-commerceSUR: “La tecnología aplicada a las empresas es fundamental”

Así lo sostuvo el presidente de Santa Cruz Puede SAU, Gustavo Sívori, empresa santacruceña que participa del e-commerceSUR “Navegando el futuro comercial de Santa Cruz”, evento inaugurado hoy en las instalaciones del Centro Cultural Santa Cruz.

El Ministerio de la Producción Comercio e Industria concretó esta tarde la apertura de una iniciativa estratégica, que marcará un antes y después en el camino hacia la transformación digital de nuestros comercios y emprendimientos.

En tal sentido, Gustavo Sívori destacó la importancia de acompañar los procesos de modernización, vinculados al comercio digital y al desarrollo productivo de la provincia.

“Todo aquel que no avance en este sentido va a quedar fuera del sistema. La tecnología aplicada a las empresas es fundamental, y en Santa Cruz queremos estar a la altura de lo que exige el mundo”, señaló Sívori en diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos.

“Santa Cruz Puede apuesta a la innovación tecnológica y la expansión hacia toda la provincia”, reconoció su presidente.

Parque Industrial en Río Gallegos

En este marco, anunció que la compañía incorporará nueva maquinaria destinada al área de agroalimentos y agricultura. Según explicó, a partir del 1° de septiembre comenzará a llegar desde la ciudad de Rafaela equipamiento especializado para procesamiento de alimentos, que se instalará en el Parque Industrial de Río Gallegos.

“De a poco vamos concretando cosas importantes para la provincia. Estas inversiones requieren tiempo, pero son pasos firmes. Será a partir de septiembre y octubre la llegada de las máquinas para el Parque Industrial donde se están preparando los silos y galpones, entre otras instalaciones”, sostuvo el presidente de Santa Cruz Puede.

Incorporan jóvenes para el Portal Norte

Asimismo, adelantó que la empresa ampliará sus actividades hacia la zona de El Chaltén, donde se pondrá en marcha el “Portal Norte” del Parque Nacional Los Glaciares. Allí se incorporarán alrededor de 20 trabajadores locales. “Es fundamental que los jóvenes de la región tengan oportunidades, especialmente en un lugar con dificultades habitacionales como Chaltén. Las inscripciones ya están abiertas en nuestra página web”, informó.

Por último, Sívori reafirmó que Santa Cruz Puede “mantiene la visión puesta en el futuro”, y continuará apostando a proyectos que diversifiquen la economía provincial con una fuerte base en la innovación tecnológica y la producción.