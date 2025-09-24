EN VIVO
Dos personas resultaron lesionadas en un choque sobre la Avenida San Martín

Un accidente de tránsito ocurrido en la noche de este martes en la intersección de Avenida San Martín y calle 22 dejó como saldo dos conductores con lesiones y daños materiales en los vehículos involucrados.

El siniestro se produjo alrededor de las 20:15 horas y fue protagonizado por un Peugeot 408 y una Fiat Strada. A raíz del impacto, ambos conductores presentaron heridas visibles, por lo que fueron asistidos por personal médico y trasladados de manera preventiva al hospital local para su atención y estudios complementarios.

La zona permaneció parcialmente interrumpida al tránsito mientras trabajaba personal policial y de la División Accidentología Vial, que realizó las pericias técnicas con el objetivo de establecer las causas del hecho.

