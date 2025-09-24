Dos personas resultaron lesionadas en un choque sobre la Avenida San Martín

Un accidente de tránsito ocurrido en la noche de este martes en la intersección de Avenida San Martín y calle 22 dejó como saldo dos conductores con lesiones y daños materiales en los vehículos involucrados.

El siniestro se produjo alrededor de las 20:15 horas y fue protagonizado por un Peugeot 408 y una Fiat Strada. A raíz del impacto, ambos conductores presentaron heridas visibles, por lo que fueron asistidos por personal médico y trasladados de manera preventiva al hospital local para su atención y estudios complementarios.

La zona permaneció parcialmente interrumpida al tránsito mientras trabajaba personal policial y de la División Accidentología Vial, que realizó las pericias técnicas con el objetivo de establecer las causas del hecho.