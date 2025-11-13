Dos hombres fueron detenidos en Las Heras por amenazas calificadas y allanamientos con secuestro de elementos

Dos hombres fueron detenidos en la localidad de Las Heras acusados de amenazar con un arma de fuego y agredir a un funcionario municipal, en un hecho ocurrido el pasado 11 de noviembre en el barrio Las Américas. El operativo estuvo a cargo de la División Comisaría Segunda y la División de Investigaciones (DDI) Las Heras, bajo la órbita del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1, a cargo del Dr. Eduardo Quelin.

El incidente se registró cerca de las 11:30 horas, en la intersección de calles Honduras y Bolivia, donde dos individuos descendieron de un automóvil Chevrolet Vectra negro y habrían agredido a golpes de puño, patadas y con elementos contundentes a dos trabajadores municipales, además de amenazarlos con un arma de fuego. Las víctimas resultaron con lesiones leves.

A partir de la denuncia y las actuaciones judiciales, la policía detuvo por la tarde a los presuntos autores, de 28 y 43 años, ambos residentes de la localidad. Posteriormente, se realizaron allanamientos y requisas vehiculares en los barrios Malvinas, Calafate y Güemes, logrando el secuestro del vehículo involucrado.

Durante uno de los procedimientos, se incautaron una munición calibre .22, un teléfono celular, dos balanzas de precisión y más de seis gramos de clorhidrato de cocaína, motivo por el cual se dio intervención a la Sede Fiscal Descentralizada de Caleta Olivia, a cargo de la Dra. Zaira Smail.

Concluidas las diligencias, los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales de Pico Truncado y Caleta Olivia, quedando a disposición del magistrado interviniente.

Los operativos fueron coordinados entre la Comisaría Segunda de Las Heras y la DDI local, con la colaboración de Fuerzas Especiales Zona Norte (Caleta Olivia) y la División Guardia de Infantería de Pico Truncado.