Dos hombres fueron aprehendidos por tentativa de robo en Río Gallegos

La intervención policial se produjo tras un llamado al 911 que alertó sobre el ingreso no autorizado a un inmueble. Los sospechosos habían provocado daños en una ventana para intentar ingresar al edificio.

Personal de la División Comisaría Sexta de Río Gallegos intervino en la tarde del miércoles 4 de marzo tras un requerimiento recibido a través del Centro de Despacho 911, que alertaba sobre la presencia de personas ingresando sin autorización a un inmueble ubicado en inmediaciones de la avenida Asturias y la Autovía 17 de Octubre.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que dos hombres habrían provocado daños en el cristal de una ventana con la intención de ingresar al edificio. Ante esta situación, ambos fueron demorados y posteriormente aprehendidos, siendo trasladados a la dependencia policial.

Asimismo, tras las consultas realizadas con la Dirección General de Policía en Función Judicial, se estableció que uno de los involucrados registraba una medida de averiguación de paradero vigente, en el marco de una causa judicial previa.

En el lugar también trabajó personal de la División Criminalística, que llevó adelante las diligencias correspondientes. La situación fue puesta en conocimiento del Juzgado Penal N.º 3 de Río Gallegos, desde donde se impartirán las directivas judiciales pertinentes.