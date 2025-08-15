Dos hombres detenidos por tentativa de hurto en farmacia de Río Gallegos

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y a los medios de comunicación que, el día 13 de agosto del corriente año, aproximadamente a las 20:13 horas, personal del Comando de Patrullas tomó conocimiento, vía radial, de un hecho ilícito, por lo que procedió a realizar tareas de rastrillaje en inmediaciones de la Avenida Presidente Néstor Kirchner al 1000, lugar donde se había registrado el suceso, en el local comercial “Farmacia Autofarma”, de esta ciudad capital. Se constató que en el hecho se encontraban involucradas dos personas de sexo masculino.



Posteriormente, personal de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL), que realizaba recorridas preventivas, logró interceptar en la mencionada avenida al 400 a dos individuos, de 24 y 28 años de edad, cuyas características físicas y vestimenta coincidían con las descriptas por el personal interviniente a través de comunicación radial.



Al momento de la aprehensión, los sujetos tenían en su poder una caja de cartón color celeste y una bolsa de tela color negra, en cuyo interior se hallaron varios elementos. En consecuencia, se procedió al secuestro preventivo de los objetos de interés para la causa, quedando estos bajo resguardo en la División Comisaría Primera local, al igual que los dos individuos, quienes fueron aprehendidos en el lugar y trasladados a mencionada sede preventora.



Se realizaron las diligencias de rigor, con la intervención de la División Gabinete Criminalístico. Tomó conocimiento el Juzgado de Instrucción N.º 3, que dispuso la toma de fichas dactiloscópicas y la verificación de antecedentes a nivel provincial y nacional. Cumplidos los plazos legales establecidos, se dispuso que ambos recuperaran su libertad, debiendo establecer domicilio a disposición del mencionado juzgado.