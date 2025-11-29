“Donar sangre salva vidas”: el Hospital Regional de Río Gallegos convoca a la colecta del 2 de diciembre

El Hospital Regional Río Gallegos anunció la realización de una nueva colecta externa de sangre el próximo martes 2 de diciembre, entre las 8:00 y las 12:30, para lo cual se invita a toda la comunidad a participar de manera voluntaria. La actividad es organizada por el Banco de Sangre del HRRG y se llevará adelante en el edificio de Vialidad Nacional, ubicado en Ramón y Cajal y 25 de Mayo, reconocido como un “edificio amigo de la donación”.

El director Ejecutivo del HRRG, Gastón Flores, en diálogo con la subsecretaría de Producción y Contenidos destacó la importancia de esta convocatoria ante la disminución de donaciones registrada en las últimas semanas. “Estuvimos por momentos en situaciones críticas, bajó un poco la donación, eso hay que decirlo también. Es importante concientizar a la población sobre la importancia que tiene la donación de sangre”, afirmó.

“Necesitamos de todos”

Flores explicó que cualquier persona mayor de edad y en buen estado de salud puede llevar a cabo este acto solidario. “Puede acercarse cualquier persona que esté en buenas condiciones de salud y además de cualquier grupo y factor. Nosotros necesitamos de todos”, señaló, recordando que el Hospital Regional abastece a toda la provincia: “Somos el insumo de sangre para toda Santa Cruz, es fundamental contar con estos insumos”.

Sobre los requisitos, indicó que son simples: “Lo prioritario es la buena condición de salud. Ese día pedimos no ingerir alimentos grasosos. Después, el equipo realiza una entrevista y, si está todo en condiciones, se pasa a la sala de donación”.

Extensión del horario habitual

El funcionario también recordó que aquellas personas que no puedan asistir a esta colecta pueden donar de manera regular en el Banco de Sangre del hospital. “Trabajan todos los días, de lunes a viernes de 7:30 a 15:30 y también los sábados. Está en planta baja del Hospital Regional”, detalló.

Trabajo conjunto y más campañas programadas

Flores valoró el trabajo articulado con distintos organismos: “Hemos contado con el apoyo del Ministerio de Salud, del Gobierno Provincial y del edificio de Vialidad Nacional, que hace muchos años es un edificio amigo de la donación de sangre”.

Además, adelantó que continuarán fortaleciendo estas acciones, porque “la idea es que cada 10 o 15 días podamos hacer colectas externas. Ya se realizaron durante todo el año en instituciones privadas, públicas e iglesias evangélicas que también nos han ayudado”.

“Donar sangre salva vidas”

Finalmente, el director reiteró su llamado a la comunidad considerando que “esta convocatoria es para todos, el martes 2 de diciembre a partir de las 8 de la mañana. El requisito fundamental es ser sano y mayor de edad”.

Y enfatizó el mensaje central: “Esta es una donación totalmente voluntaria, y como siempre digo, donar sangre salva vidas. No debemos hacerlo sólo cuando un familiar lo necesita, sino de manera regular, porque salva muchas, muchas vidas”.