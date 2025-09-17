Donación de embarcaciones para el Club Náutico de Caleta Olivia

Con el objetivo de fomentar y colaborar con la formación y capacitación de niños, niñas y jóvenes de la ciudad, API Astilleros concretó este miércoles 17 de septiembre, la entrega de tres veleros al Club Náutico de Caleta Olivia. La Municipalidad acompañó este emotivo acto en el que se recordó al, recientemente fallecido, presidente de la institución “Roque” Vitale.





El secretario de Gobierno, Luis Melo, destacó el compromiso social empresario de Astilleros API, agradeciendo especialmente las gestiones de Horacio Tetamanti y Sandra Cipolla, quienes entendieron la necesidad del club. “Desde el municipio celebramos y acompañamos esta iniciativa que permitirá seguir educando y capacitando a los más jóvenes, promoviendo la inclusión social y los valores del deporte”, expresó.





Melo también valoró la tarea de la comisión actual que continúa el legado de Roque Vitale y de los pioneros que fundaron la institución: “El crecimiento del club refleja el aprovechamiento de nuestro recurso natural más valioso, el mar. Caleta Olivia, ciudad de las ballenas, cuenta con un escenario único que debemos seguir fortaleciendo con políticas deportivas y de inclusión”.







Por su parte, el presidente del Club Náutico, Yamil Sridi, remarcó la importancia de este aporte para concretar un sueño largamente anhelado por Vitale: “Siempre quiso una escuela de vela. Antes de fallecer me pidió que trabajara para hacerlo posible y hoy estamos dando ese paso. Los barcos donados son para chicos de 5 a 15 años, como iniciación en la actividad. Ahora nos queda ultimar detalles con un instructor que llegará desde Comodoro Rivadavia y, si todo va bien, a fin de mes comenzaríamos con las clases”.



Sridi adelantó además que en breve se difundirá la convocatoria para que los niños y jóvenes interesados puedan sumarse a esta nueva propuesta.