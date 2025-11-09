Dolor en el fútbol caletense: falleció Hernán Melitele, un referente de Estrella del Sur

El ex jugador, formador y director técnico Hernán Melitele falleció en la noche del sábado, causando profunda tristeza en la comunidad deportiva. La Liga Norte de Santa Cruz suspendió la actividad prevista para este domingo.

El fútbol local atraviesa un momento de gran pesar tras conocerse el fallecimiento de Hernán Melitele, reconocido ex jugador, formador, dirigente y director técnico de Caleta Olivia. La noticia, confirmada en la noche del sábado, generó una fuerte conmoción en el ambiente deportivo.

Identificado siempre con los colores de Estrella del Sur, Melitele fue una figura muy querida y respetada dentro del fútbol caletense. Su compromiso con el deporte, su pasión por enseñar y su permanente vínculo con el club azulgrana marcaron el camino de muchos jóvenes jugadores que pasaron por sus manos.

Apenas se difundió la triste noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor, apoyo y reconocimiento hacia su trayectoria y calidad humana. Compañeros, colegas y deportistas de distintas generaciones expresaron su pesar y compartieron recuerdos imborrables de quien dejó una huella profunda en el fútbol local.

Como muestra de respeto, la Liga de Fútbol Norte de Santa Cruz decidió suspender todos los partidos programados para este domingo, correspondientes a la primera fecha del campeonato.

Desde Voces y Apuntes, acompañamos con profundo respeto a sus familiares, amigos y a toda la familia del fútbol caletense en este difícil momento.