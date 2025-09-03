Docentes y trabajadores de la salud marcharon con antorchas y exigen respuestas al gobernador

La protesta unió a ADOSAC y al sector de la salud frente a la Casa de Gobierno. Reclaman la reapertura de paritarias y advierten que la solución al conflicto depende de la voluntad política del mandatario provincial.

En una manifestación conjunta, la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y trabajadores de la salud realizaron este lunes una marcha de antorchas frente a la Casa de Gobierno, en Río Gallegos. El objetivo de la movilización fue exigir al Gobierno provincial la inmediata reapertura de paritarias y soluciones concretas a los conflictos que atraviesan la educación y la salud en la provincia.

Desde ADOSAC remarcaron que “la resolución del conflicto está en manos del gobernador Claudio Vidal, quien fue elegido para gobernar y garantizar los derechos básicos de la población”. La convocatoria buscó visibilizar un reclamo conjunto por servicios públicos de calidad y mejores condiciones laborales.

En un comunicado, el gremio docente sostuvo que la sociedad santacruceña “espera soluciones concretas” e instó al mandatario a “estar a la altura de las circunstancias, demostrar voluntad política y transformar este momento de conflicto en una oportunidad para mejorar las condiciones de los trabajadores y del pueblo”.

La exigencia central de la movilización es la reapertura de paritarias, ante la necesidad de actualizar salarios y atender demandas laborales que, aseguran, llevan meses sin respuestas. “Es urgente y necesario que el Poder Ejecutivo retome el diálogo, porque en sus manos está la solución”, remarcaron.