Docentes esperan una nueva convocatoria y reclaman la restitución del ítem título

Trabajadores del CEMEPA aseguran que el pago por título forma parte de su salario desde hace años y cuestionan que se haya dejado de abonar bajo el argumento de una supuesta incompatibilidad. El tema ya llegó al Concejo Deliberante mediante un proyecto impulsado por el concejal Carlos Aparicio.

Los docentes municipales de Caleta Olivia continúan esperando una nueva convocatoria para retomar el diálogo con el Ejecutivo y avanzar en una solución al conflicto por el pago del ítem título, un reconocimiento salarial que, según remarcan, forma parte de sus haberes desde hace años.

El reclamo tomó mayor visibilidad luego de las modificaciones impulsadas por el Municipio en torno al reconocimiento de títulos docentes y tras el planteo realizado por trabajadores del CEMEPA, quienes advirtieron situaciones de desigualdad y cuestionaron el criterio aplicado para suspender el pago.

Uno de los puntos centrales del reclamo tiene que ver con la supuesta incompatibilidad entre provincia y municipio. Desde el sector docente sostienen que no existe impedimento para percibir el reconocimiento salarial en ambos ámbitos, ya que no hay incompatibilidad en la carga horaria entre las funciones que cumplen en provincia y en el municipio.

“Lo que nosotros estamos reclamando es la devolución del ítem título. Entendemos que no es un adicional, porque nunca estuvo marcado de esa forma. Es parte de nuestro salario y es remunerativo”, expresó uno de los docentes municipales durante una entrevista radial realizada este miércoles.

En ese sentido, explicó que dentro del municipio existen distintas categorías vinculadas al reconocimiento del título: docente, habilitante, supletorio e idóneo. Cada una establece porcentajes diferentes según la formación acreditada por el trabajador.

“Ahí ya está marcada la jerarquización. El que tiene el título docente cobra más que el resto”, señaló.

Además, remarcaron que cuentan con documentación y recibos de sueldo de años anteriores que demostrarían que el ítem se abonaba normalmente incluso en casos donde los docentes también cumplían funciones en el sistema provincial.

“No estamos hablando por hablar. Tenemos recibos, declaraciones juradas y documentación de hace años que muestran que esta situación era conocida y autorizada”, afirmaron.

Los trabajadores también manifestaron su preocupación por la falta de definiciones y aseguraron que esperan volver a reunirse con funcionarios municipales para discutir no solo el reclamo salarial, sino también distintas problemáticas vinculadas al funcionamiento del CEMEPA.

En este contexto, el concejal Carlos Aparicio presentó semanas atrás un proyecto de comunicación en el Concejo Deliberante solicitando al Ejecutivo Municipal la restitución del ítem título y el reintegro de los descuentos realizados a docentes municipales que también se desempeñan en otros estamentos educativos.

La iniciativa plantea que el reconocimiento por título constituye un derecho adquirido y un reconocimiento a la formación profesional de las y los trabajadores.

“Los docentes necesitan respuestas y ser escuchados. Vamos a seguir acompañando este reclamo y defendiendo sus derechos”, manifestó Aparicio.