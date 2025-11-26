Docentes en formación viven una experiencia educativa que integra turismo y naturaleza en Caleta Olivia

Estudiantes del Profesorado de Educación Primaria de la UNPA-UACO participaron de un taller interdisciplinario que combinó teoría y práctica en territorio, con el objetivo de fortalecer estrategias pedagógicas desde el contacto directo con el entorno natural y cultural.

La Técnica en Turismo Carla Balocchi encabezó una propuesta de Extensión de la UNPA-UACO, articulada entre la Escuela de Turismo y la de Educación, orientada a que futuras docentes incorporen herramientas para trabajar contenidos de ciencias naturales, análisis de paisaje y comprensión del entorno.

Balocchi explicó que el taller constó de tres instancias complementarias. “La idea era proponer qué aportes puede hacer el turismo local para ayudar a futuros docentes, practicantes y estudiantes a comprender el entorno natural y cultural”, señaló. La primera parte se desarrolló en la sala de conferencias de la Universidad, donde se brindó una presentación introductoria para las alumnas. “Quedó gente sin poder inscribirse, por lo que esperamos poder seguir haciendo más actividades, tanto para alumnos como para la comunidad”, destacó.

La segunda jornada tuvo lugar en la Reserva Provincial Humedal Caleta Olivia (Segunda Laguna), mientras que el cierre se realizó en el sendero de flora de la estepa patagónica, ubicado en el acceso norte de la ciudad.

Las estudiantes valoraron la iniciativa por su impacto pedagógico y formativo. Ivana, alumna del profesorado, afirmó: “La experiencia fue muy enriquecedora; es la primera vez que salimos de la universidad dentro del profesorado y fue muy significativo. Esto se nos propuso para pensar estrategias de aprendizaje dentro del entorno de las ciencias naturales, cómo lo podemos abordar y desarrollar”.

Asimismo, resaltó que la propuesta permitió vincular el proyecto académico con prácticas reales: “Al ser la primera vez que podemos ponerlo en práctica, fue una experiencia muy valiosa”.

Por su parte, Daiana, también estudiante, destacó el valor del contacto con el territorio: “Yo no soy de acá, soy de Santiago del Estero, y esta salida me sirvió para conocer la flora y fauna de la zona. Allá tenemos otros tipos de plantas y arbustos, entonces para mí fue aún más novedoso”. Además, subrayó la importancia de trasladar este enfoque al aula: “Esto de cómo podemos trabajar desde estas experiencias, hacer salidas de campo con los niños y llevar el conocimiento teórico a la práctica”.

La actividad no solo permitió profundizar contenidos académicos, sino también poner en valor los recursos naturales de Caleta Olivia y reforzar la articulación entre educación y turismo como estrategia para enriquecer la formación docente.