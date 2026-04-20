Docentes de Santa Cruz profundizan el conflicto: ADOSAC convocó a un paro de 72 horas

El gremio reclama la reapertura de paritarias, mejoras salariales y cuestiona con dureza al Consejo Provincial de Educación.

El gremio docente de Santa Cruz, ADOSAC, resolvió avanzar con nuevas medidas de fuerza y anunció un paro de 72 horas para esta semana, en el marco de un conflicto que continúa escalando por reclamos salariales y laborales.

La decisión fue tomada durante un Congreso Extraordinario realizado en Caleta Olivia, donde participaron representantes de las distintas filiales. Allí se ratificó la continuidad del plan de lucha junto al sector sindical y se fijó la medida de fuerza para miércoles, jueves y viernes.

Reclamo salarial y exigencia de paritarias

Entre los principales puntos, el gremio exige la reapertura urgente de la negociación paritaria y la presentación de una propuesta salarial concreta que contemple recomposición y cláusula gatillo retroactiva.

Además, plantearon como objetivo que ningún docente perciba ingresos por debajo de la línea de pobreza, en un contexto económico que consideran crítico.

Críticas al área educativa

Durante el encuentro, también se expresaron fuertes cuestionamientos al Consejo Provincial de Educación (CPE), al que acusaron de interrumpir instancias de diálogo y demorar respuestas a los reclamos del sector.

Desde el sindicato señalaron que hubo una reducción en la frecuencia de reuniones y denunciaron medidas que, según indicaron, afectan la negociación y el tratamiento de propuestas pedagógicas presentadas por el gremio.

Otros reclamos del sector

El documento aprobado incluye además planteos vinculados a condiciones laborales, infraestructura educativa y funcionamiento del sistema, así como pedidos de normalización en distintos organismos.

También manifestaron su rechazo a situaciones que consideran intimidatorias en ámbitos escolares y reclamaron avances en trámites administrativos y previsionales.

Conflicto en aumento

Con este nuevo paro, el sector docente profundiza el conflicto con el Gobierno provincial, en un escenario donde la falta de acuerdos salariales y las tensiones institucionales continúan sin resolución.