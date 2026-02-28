Docentes autoconvocados fueron recibidos por autoridades del CPE y solicitaron la realización inmediata de los Actos Públicos

En el día de hoy, un grupo de docentes autoconvocados se presentó de manera espontánea en las instalaciones de la sede central del Consejo Provincial de Educación con el objetivo de solicitar una reunión con la Presidencia del organismo y sus autoridades.

Durante la mañana, más de 130 docentes se reunieron en la sede del CPE y 11 de ellos participaron como representantes del encuentro, que se extendió por aproximadamente dos horas. En ese marco, pudieron exponer las realidades que atraviesan en cada una de sus instituciones educativas y formalizar el pedido para que la cartera educativa lleve adelante los actos públicos de ofrecimiento de cargos base y doble cargo, originalmente previstos para los días 23 y 24 de febrero y posteriormente reprogramados.

El colectivo manifestó que no se siente representado por las organizaciones sindicales en esta decisión y expresó su desacuerdo con la postergación hasta fines de marzo, al considerar que la demora genera una fuerte afectación en docentes que actualmente no cuentan con trabajo, que son recientemente egresados o que necesitan mejorar su situación laboral. Asimismo, solicitaron que se respeten los formatos establecidos en la normativa vigente antes del inicio del ciclo lectivo.

Por su parte, las autoridades del Consejo Provincial de Educación informaron que la reprogramación de los actos públicos surge en el marco de las instancias de negociación entre el Gobierno Provincial y las entidades sindicales, quienes solicitaron la postergación de los mismos.

En este sentido, se remarcó que la prioridad de la gestión es, por un lado, sostener las fuentes laborales docentes y, fundamentalmente, garantizar que los estudiantes estén en las aulas, resguardando el derecho social a la educación. Bajo esa premisa se señaló que es posible avanzar en distintos formatos de diálogo y construcción de consensos, siempre con la condición de asegurar el normal desarrollo del ciclo lectivo y la continuidad de las trayectorias educativas.

Durante el encuentro también se generó un espacio de intercambio sobre la realidad educativa. Las autoridades educativas compartieron los lineamientos de gestión y las políticas públicas que se vienen desarrollando, mientras que los docentes expusieron las condiciones en las que desempeñan su tarea cotidiana y su impacto en las trayectorias educativas de los estudiantes.

Finalmente, ante la reunión prevista para esta tarde entre el Gobierno Provincial y los sindicatos, los docentes autoconvocados solicitaron ser incorporados como otro sector representativo del colectivo docente e hicieron entrega de nota formal.