Docente de Caleta Olivia falleció en un trágico accidente sobre la Ruta Nacional N° 3

Un fatal accidente ocurrió durante la madrugada del domingo, pasadas la 1:00, sobre la Ruta Nacional N° 3, en el tramo que une Caleta Olivia con Comodoro Rivadavia, a unos 15 kilómetros del acceso norte de la ciudad del Gorosito.

Según informaron fuentes policiales, colisionaron un Renault Mégane y un camión Renault, por causas que aún se investigan. Como consecuencia del impacto, falleció en el lugar la conductora del automóvil, identificada como Hilda Graciela Vega, vecina de Caleta Olivia y reconocida docente de la localidad.

La acompañante de Vega resultó herida y fue trasladada al Hospital Zonal Pedro Tardivo para recibir atención médica, mientras que el conductor del camión, un hombre mayor de edad, fue asistido en el lugar y se encuentra fuera de peligro.

En el sitio trabajaron efectivos de la División Accidentología Vial y personal de Bomberos, quienes realizaron las primeras diligencias y la extracción del cuerpo de la víctima, una tarea que requirió el uso de herramientas hidráulicas, según precisó la Superintendencia de Bomberos, División Cuartel 5 de Caleta Olivia

La comunidad educativa expresó profundo pesar por la pérdida de Hilda Graciela Vega, destacando su compromiso, solidaridad y calidez humana. Desde la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) – Filial Caleta Olivia, la despidieron con un mensaje que refleja el cariño y respeto que supo ganarse entre colegas y estudiantes.