Doble homicidio en Comodoro: ejecutaron a un joven y a una mujer tras una persecución a tiros

El ataque ocurrió en la madrugada en el barrio Pueyrredón. Las víctimas fueron interceptadas dentro de un vehículo que recibió al menos diez disparos. Investigan una posible persecución previa y no hay detenidos.

Un violento episodio ocurrido durante la madrugada de este miércoles en el barrio Pueyrredón de Comodoro Rivadavia dejó como saldo dos personas asesinadas tras un ataque a balazos en la vía pública. El hecho generó conmoción en la ciudad y es investigado por la Policía del Chubut junto al Ministerio Público Fiscal.

El ataque se registró en inmediaciones del natatorio del barrio, sobre calle La Prensa al 100, donde vecinos alertaron a la policía por reiteradas detonaciones de arma de fuego. Al arribar, los efectivos encontraron un vehículo con múltiples impactos de bala y dos personas gravemente heridas en su interior. El conductor fue hallado sin vida en el lugar, mientras que la mujer que lo acompañaba fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde falleció poco después.

Según las primeras pericias, el rodado presentaba al menos diez disparos, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo. Además, los investigadores sostienen que el hecho no habría sido aislado: se analiza una posible persecución previa que se habría iniciado en la zona de las 1008 viviendas y se extendió por varias cuadras hasta culminar en Pueyrredón.

En las últimas horas, fuentes de la investigación confirmaron que el hombre asesinado fue identificado como Rodrigo César Pedro Nieves, de aproximadamente 25 años, mientras que la identidad de la mujer aún no fue establecida oficialmente.

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Lucas Cocha, confirmó el procedimiento y detalló: “Personal acudió tras un alerta por detonaciones y constató la presencia de un vehículo en la intersección de La Prensa y Vuelta de Obligado con múltiples impactos de bala”. Asimismo, indicó que “por el momento, la única identidad confirmada es la del conductor”.

En el lugar se desplegó un amplio operativo de seguridad para preservar la escena, mientras que peritos realizaron el relevamiento, la recolección de vainas servidas y el análisis de cámaras de vigilancia. Hasta el momento no hay detenidos y no se descarta ninguna hipótesis, aunque una de las principales líneas investigativas apunta a un posible ajuste de cuentas.

La investigación continúa con la toma de testimonios de vecinos y el análisis de registros fílmicos, en busca de reconstruir la secuencia completa del ataque y determinar cómo se produjo la agresión.

Fuente: ADN Sur.