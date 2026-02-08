Diversidades en la calle: movilización contra el odio y el retroceso en derechos

La Municipalidad de Río Gallegos reafirmó su compromiso con los derechos de mujeres y diversidades y organizó este sábado una actividad en la Plaza San Martín, donde se expresaron claras consignas en defensa de los derechos y en contra de la reforma laboral. “La calle como trinchera”, dijo la secretaria de Gobierno, Sara Delgado, en el marco de esta movilización que se replicó en ciudades de todo el país.

Con una importante participación de vecinos, organizaciones sociales, colectivos de mujeres y diversidades, emprendedores y artistas locales, se desarrolló este sábado en Río Gallegos la Marcha antifascista y antirracista LGBTQ+, una convocatoria que tuvo como punto de concentración la Plaza San Martín. Luego de marchar, se dio paso a un espacio cultural y comunitario.



Desde las primeras horas de la tarde, la Plaza San Martín se convirtió en un punto de encuentro atravesado por consignas claras: el rechazo a la reforma laboral, la defensa de las políticas de género, la denuncia del ajuste nacional y provincial y la visibilización de los derechos de mujeres y diversidades. Carteles, banderas y expresiones artísticas marcaron una jornada donde la protesta se combinó con la construcción colectiva.



En el lugar, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Río Gallegos, Sara Delgado, acompañó la movilización convocada por la Dirección de Políticas de Género y remarcó el compromiso del Estado municipal en un contexto de retroceso de derechos: “Más allá de la atención que damos todos los días, cada ocho horas, en la Dirección de Políticas de Género entra una mujer en situación de violencia, y eso no lo está atendiendo nadie más en la provincia de Santa Cruz”.



En ese sentido, subrayó que existe una decisión política clara del Municipio de Río Gallegos de sostener y fortalecer estas políticas, incluso frente al retroceso que se observa a nivel nacional y provincial: “Hay una apuesta del Estado municipal de acompañar a las mujeres en un esquema de retroceso de las políticas de género. Esta Dirección también le muestra a la sociedad que no está dispuesta, desde el minuto cero, a bajar ninguna de las banderas”.



Delgado remarcó que los derechos sociales no son conquistas estáticas, sino que requieren una defensa permanente: “Habitar el espacio público es una obligación cuando lo que está en juego es la dignidad y la vida de las personas”.

En ese marco, la funcionaria denunció el desfinanciamiento de las políticas de género por parte de los gobiernos provincial y nacional, señalando la eliminación de programas específicos: “Había un programa que se llamaba Santa Cruz Abraza, que desapareció. Hoy hay cero peso para el Municipio de Río Gallegos”.

Asimismo, advirtió sobre el clima político y social actual, al que definió como una amenaza directa para mujeres y diversidades: “Reclamamos frente a todas esas amenazas políticas que están permanentemente sobre la sociedad toda, y sobre las mujeres y las diversidades muy especialmente”.



En su análisis, Delgado vinculó el avance de los discursos de odio con la profundización de la desigualdad económica y social: “Hablar de fascismo es hablar de flexibilización laboral, de los cambios que se vienen para profundizar la desigualdad en términos de economía”.

También hizo referencia a situaciones de impunidad que, según señaló, agravan la desconfianza institucional: “Hace más de dos años tenemos un diputado procesado por múltiples causas de abuso sexual, con un pedido de desafuero por parte de la Justicia, y el oficialismo todavía no lo permite, en un claro avasallamiento de otro poder del Estado”, señaló en relación con las denuncias que pesan sobre el legislador Fernando Españón.



Finalmente, la secretaria de Gobierno destacó la importancia de la construcción colectiva y comunitaria, y defendió la movilización como herramienta histórica de transformación social: “Acompañamos a los colectivos porque es una construcción en comunidad la que hacen las mujeres y las diversidades en Río Gallegos. Si los gobiernos no escuchan, salir a la calle es la manera. Siempre fue así”.



Para cerrar, recordó que los avances en materia de derechos se logran cuando la sociedad debate, se organiza y se manifiesta: “Las leyes y normativas que amplían derechos se dan cuando la sociedad primero discute los temas, los defiende y pone el cuerpo en la calle. Hoy lo que vienen a decir las mujeres y las diversidades es claramente denunciar la crueldad y el fascismo que reverbera con fuerza en este clima de época que estamos viviendo en la Argentina”.