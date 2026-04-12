Distrigas y Vialidad Provincial retoman la capacitación en maquinaria pesada, ahora llega a Caleta Olivia

En el marco de un fuerte impulso a la formación técnica y la generación de mano de obra calificada, el Gobierno de Santa Cruz anuncia la llegada del “Programa Provincial de Introducción al Mundo de Maquinarias Pesadas” a la ciudad de Caleta Olivia. La jornada, que combina formación teórica y práctica, se llevará a cabo el próximo 20 de abril.

Esta acción se produce tras un hito clave para el programa: la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz ha aprobado la Declaración N° 004/2026, declarando la iniciativa de Interés Provincial. Este reconocimiento legislativo subraya la relevancia estratégica de la capacitación para el desarrollo productivo y la generación de empleo genuino en la región.

Detalles de la Jornada en Caleta Olivia:

Fecha : 20 de abril.

: 20 de abril. Temática : Introducción y mantenimiento de maquinaria pesada, principios de operación básica.

: Introducción y mantenimiento de maquinaria pesada, principios de operación básica. Inscripción : Los interesados en participar deben inscribirse en el siguiente link: https://forms.gle/WoX4S7vgB5Ec4SYK8. Vale resaltar que la formación cuenta con cupos limitados.

: Los interesados en participar deben inscribirse en el siguiente link: https://forms.gle/WoX4S7vgB5Ec4SYK8. Vale resaltar que la formación cuenta con cupos limitados. Modalidad : Talleres teórico-prácticos.

: Talleres teórico-prácticos. Organiza: Distrigas S.A., la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) y Municipalidad de Caleta Olivia.

El programa, impulsado por la gestión del Gobernador Claudio Vidal, inició su recorrido nuevamente el pasado 2 de marzo en Las Heras, tras haber recorrido el 2025 más de 10 localidades y tiene como objetivo cubrir todo el territorio santacruceño. La iniciativa busca preparar a la mano de obra local para los desafíos de la obra pública y los servicios industriales, sectores fundamentales para la economía provincial.

Desde el ámbito Legislativo y Ejecutivo, se destaca que estas capacitaciones son herramientas concretas para mejorar la empleabilidad de los santacruceños, brindando conocimientos especializados que demanda el mercado laboral actual en el interior provincial.