Distrigas: Se lleva adelante la etapa final de la obra en Pico Truncado

En diálogo con LU14 Radio Provincia, el presidente de Distrigas, Juan Carlos Berasaluce, dio detalles de la extensión de red de gas en la localidad. La obra consistió en tres cruces de ruta mediante la utilización de tunelera horizontal dirigida.

Este avance es una obra muy esperada para el barrio Invernadero y Sección 8 de la localidad, realizado a través de una tunelera que tiene la empresa que licitó la obra, tecnología que permite ejecutar el tendido de cañerías de manera subterránea sin necesidad de realizar zanjeo a cielo abierto, lo cual posibilita intervenciones más rápidas, seguras y con menor impacto en la circulación y en el entorno urbano.

En el día de ayer, se terminaron los cruces, y en el día de la fecha se realiza la prueba de hermeticidad de los caños, por lo que a partir de la semana próxima las cañerías tendrían gas. Luego se procederá con la parte de los anillados hacia los domicilios de los ciudadanos de esos barrios. Con dicha acción, que se está terminando, se benefician más de 200 familias de la localidad.

Las cañerías son de 180 y 250 milímetros, las necesarias para hacer los refuerzos y llegar con gas a los domicilios. “Esta es una obra instruida por el gobernador, él nos dio la pauta de tener gas antes de que llegue el invierno, y eso es lo que estamos haciendo a través de las obras licitadas”, comentó Berasaluce.

De igual forma, se están haciendo obras por administración en distintas localidades, como los trabajos que habían empezado a principios de enero en Los Antiguos. “Es un compromiso que tenía la empresa y el gobierno provincial de llevar gas a esas familias que hace más de 20 años que estaban esperando el servicio, por lo que las expectativas son muchas, la gente se pone ansiosa y contenta”, destacó el presidente de Distrigas.

“Es un deber nuestro poder hacerlo, lo que pasa es que a veces hay una planificación y distribución, dependemos de las habilitaciones que puedan dar nuestras distribuidoras y productoras, ya que la cantidad que se necesita puede disminuir el caudal de gas. La oficina técnica de Distrigas estudia todo eso y a partir de ese estudio sale lo que se va a hacer en obras”, finalizó Juan Carlos Berasaluce.