Distrigas: la Escuela Industrial en Procesos Energéticos finalizó las prácticas profesionales en Río Gallegos

Distrigas S.A. y la Escuela Industrial en Procesos Energéticos (EIPE) concretaron el cierre de las Prácticas Profesionales Formativas (PPF), con la presentación de los proyectos finales y la entrega de certificados a los estudiantes que completaron su etapa de formación en la empresa estatal.

Cabe remarcar que la actividad se inscribe en la política del Gobierno de Santa Cruz, de fortalecer la educación técnica y promover la inserción laboral en el sector energético.

Durante el encuentro, los alumnos expusieron los trabajos desarrollados a lo largo de la práctica, un proceso que les permitió trasladar conocimientos teóricos al ámbito operativo de la distribuidora de gas. Autoridades de Distrigas y de la institución educativa destacaron el compromiso y desempeño de los jóvenes, subrayando el valor de esta articulación para garantizar formación de calidad y generar mano de obra calificada para los desafíos energéticos de la provincia.

Esta instancia final marca un hito dentro del esquema de modernización y ordenamiento del Estado impulsado por la actual gestión. “Bajo la conducción del gobernador Vidal, la formación profesional dejó de ser solo una obligación institucional para convertirse en una inversión estratégica que promueve el arraigo y la reactivación económica de Santa Cruz”, se señaló durante el acto de cierre.

El rol de Distrigas y la expansión de los programas formativos

El Subgerente Provincial de Relaciones Institucionales de Distrigas S.A., Maximiliano Gómez, ha tenido un papel determinante en la consolidación y expansión de los convenios de prácticas con la EIPE y con otras instituciones de formación técnica de la provincia. Bajo su coordinación se avanzó en:

La continuidad y fortalecimiento del programa PPF.

La implementación de capacitaciones con salida laboral inmediata, como los cursos de Gasista Matriculado.

La descentralización de la oferta formativa, acercando certificaciones y capacitaciones a localidades del interior, en línea con la visión federal del Gobierno provincial.

La finalización de estas prácticas profesionales reafirma el compromiso de Distrigas S.A. con la formación de nuevos perfiles técnicos y con el desarrollo productivo de Santa Cruz, consolidando una alianza que integra educación, capacitación y oportunidades laborales para las futuras generaciones.