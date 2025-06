Distrigas impulsa la formación laboral con capacitaciones en retroexcavadoras

Realizada en el Centro de Capacitación Energético y Minero, perteneciente a Fomicruz S.E, la empresa Distrigas llevó a cabo la entrega de certificados de las capacitaciones en manejo y mantenimiento de retroexcavadoras.

Esta es una iniciativa crucial que no solo elevó el nivel de su personal interno, sino que también incluyó a operadores de Vialidad Provincial. La jornada, marcada por la presencia de autoridades, como los presidentes de Vialidad Provincial, Julio Bujer, y de Distrigas, Marcelo de la Torre, y egresados, subrayó la importancia de la formación y la profesionalización en el ámbito provincial.

Una apuesta a la profesionalización y el patrimonio

Marcelo de la Torre, presidente de Distrigas, resaltó la relevancia de estas capacitaciones como “un servicio más, una capacitación más para los empleados que no sólo estaba destinada al uso del equipamiento, sino también al mantenimiento de la maquinaria”. La inversión en formación es fundamental para la conservación del patrimonio de la empresa, especialmente en equipos de alto costo como las retroexcavadoras. “Nos han dado varios tips y mejoras en lo que es el mantenimiento desde el personal de Vialidad Provincial”, afirmó De la Torre, destacando la sinergia entre ambas entidades. Además, la capacitación permite a los empleados “seguir escalando en la carrera administrativa”.

La iniciativa tuvo un alcance provincial, con la primera etapa desarrollada en Pico Truncado, donde el municipio local facilitó el predio y la maquinaria. Posteriormente, se replicó en Río Gallegos, incluyendo a personal de Las Heras, Caleta Olivia, El Calafate y Los Antiguos. De la Torre confirmó que, si bien la etapa para el personal de Distrigas está “cerrada”, se proyectan futuras capacitaciones para el público en general y otros entes. Un punto para destacar fue la certificación de cuatro mujeres en el manejo de retroexcavadoras, así como el logro del operario César Aguilar, quien, además de capacitarse, asumió el rol de coordinador y ya cuenta con su carnet profesional.

Herramientas para el trabajo y el futuro santacruceño

Maximiliano Gómez, subgerente de Relaciones Institucionales de Distrigas, enfatizó el impacto de estas capacitaciones no sólo a nivel interno, sino como una herramienta para la comunidad. “Esta entrega va a permitir generarle herramientas a la gente que no tiene un trabajo formal, o que no está dentro del sistema”, explicitó Gómez, alineando la iniciativa con la política provincial de educación, trabajo y producción.

La articulación con la empresa BYC Capacitaciones, facilitada por el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, garantiza la certificación de los cursos y la calidad de la instrucción. Gómez se mostró muy satisfecho, señalando que esto representa “un alivio por dar una herramienta laboral concreta” y una respuesta a la gente, otorgando “muchísima más posibilidad de encarar un trabajo formal”.

Además de las retroexcavadoras, la empresa de gas ha invertido en formación interna en AutoCAD, manejo de personal y administración, e incluso de inteligencia artificial. La capacitación en maquinaria pesada, como la retroexcavadora o las máquinas auxiliares en la localidad de Perito Moreno, busca responder a la demanda de personal calificado en sectores pujantes como la minería y el petróleo, no solo en Santa Cruz sino también en otras regiones como Vaca Muerta. “Poder llevar adelante una capacitación de retroexcavadora o auxiliar en máquinas pesadas, nos lleva a brindar herramientas importantes, para que la persona pueda realmente matricularse con mayor porcentaje a la hora de obtener un trabajo”, expresó el subgerente.

Finalizando su alocución, informó que se está trabajando en un convenio para conformar una escuela provincial vial, con el objetivo de “capacitar a la gente, para que se pueda certificarla, para tener un recurso humano santacruceño con valor”. Y agregó que “se evalúa, incluso, la posibilidad de recuperar maquinaria en desuso, para ponerla al servicio de la sociedad a través de la capacitación”.

Más de 20 agentes certificados y un trabajo articulado

Yamile Robles, gerente de Extensiones de Redes de Gas de la empresa, brindó detalles sobre la implementación de los cursos. “Comenzamos a gestionarlo el año pasado junto con Vialidad Provincial, la posibilidad de capacitar al personal con los instructores que tenía el ente provincial y con nuestras maquinarias”, relató Robles. El acuerdo se materializó en un convenio que permitió iniciar las capacitaciones en Pico Truncado y luego en Río Gallegos.

En total, se certificaron más de 20 agentes, la mayoría de Distrigas, pero también se expande la oportunidad a maquinistas de Vialidad. La entrevistada destacó la importancia de la certificación para la seguridad y el conocimiento del equipo, tanto para el operador como para quienes trabajan cerca de la máquina. “Gracias a esta capacitación que tuvieron, ya se animaron, tuvieron confianza, les dimos horas de práctica y lograron sacar su carnet profesional”, concluyó, agradeciendo a los instructores y a los agentes por su compromiso.

Este ambicioso programa de capacitación no solo fortalece la capacidad operativa de ambas entidades, sino que también se posiciona como un motor de desarrollo y una fuente de oportunidades laborales para la comunidad santacruceña.