Distrigas explicó los aumentos en las tarifas de gas y su impacto en Santa Cruz

En el marco de una conferencia de prensa realizada este viernes en Casa de Gobierno, la empresa estatal Distrigas SA brindó detalles sobre los aumentos en las tarifas de gas, derivados de disposiciones del Gobierno Nacional. Durante el encuentro, se destacó también que continúan vigentes las inscripciones al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y el programa provincial “Energía Santa Cruz”.

La conferencia, realizada en el Salón Gregores de Casa de Gobierno, estuvo encabezada por el presidente de la empresa, Marcelo de la Torre, quien explicó que los recientes aumentos tarifarios responden a un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que habilita la aplicación de las disposiciones tarifarias nacionales.

De la Torre señaló que “la Secretaría de Energía de la Nación, mediante audiencia pública, fijó un nuevo cuadro tarifario que comenzó a regir en abril. En este marco, se implementaron cambios en la metodología de medición del gas, pasándose de metros cúbicos a millones de BTU. Además, como parte de estas medidas, la moneda de referencia para la comercialización del gas en Argentina pasó de pesos a dólares.”

Asimismo, recordó que “la provincia, a través de la Fiscalía de Estado, fue pionera en presentar un amparo que limitaba los aumentos a un 300%. Este amparo nos cubrió durante el peor momento de consumo, que fue el invierno, evitando que el impacto fuera más fuerte durante ese período crítico”. Sin embargo, señaló que, “recientemente, la Cámara Federal revocó los amparos, lo que significa que desde el 1° de septiembre los cuadros tarifarios nacionales están plenamente vigentes en Santa Cruz.”

El titular de Distrigas también explicó que, pese a la revocación de los amparos, “se instruyó a las distribuidoras a no trasladar los montos no facturados hasta que no haya una resolución de fondo sobre el tema. En consecuencia, hasta que esto ocurra, no es posible realizar el cobro retroactivo.”

En cuanto a las comparaciones con otros países, De la Torre añadió: “Nos comparan con países desarrollados que tienen niveles de ingreso y construcción muy diferentes. Sin embargo, solo consideraron el consumo, sin tener en cuenta las diferencias estructurales. Además, nos comparan con países nórdicos que no producen gas, mientras que nosotros sí somos productores de este recurso, lo que complica aún más la situación.”

Por otra parte, destacó que en la página web de Distrigas “hay recomendaciones específicas para el ahorro energético. En este sentido, vamos a lanzar campañas de concientización sobre eficiencia energética. Sabemos que el impacto de las tarifas será significativo, especialmente en la Patagonia durante el invierno, tal como sucede con las tarifas eléctricas en el centro y norte del país durante el verano.”

Programas de subsidios: RASE y Energía Santa Cruz

El director de la Gerencia Comercial, Pablo Cruz, se refirió a los programas de asistencia disponibles para los usuarios. “En primer lugar, las inscripciones al RASE continúan abiertas, sin una fecha límite impuesta por la Secretaría de Energía de la Nación ni por el Enargas. Es importante aclarar que solo los usuarios con tarifa social deben reinscribirse si ya estaban registrados”, puntualizó.

En cuanto al programa provincial “Energía Santa Cruz”, Cruz explicó: “Este subsidio, por su parte, ofrece descuentos del 30%, 50% y 90%, dependiendo de los criterios de elegibilidad. Asimismo, se accede a través del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, que gestiona la asignación de estos beneficios para los usuarios más vulnerables.”

La situación de Distrigas

Finalmente, De la Torre brindó un panorama sobre la situación financiera de Distrigas, que está marcada por deudas heredadas de gestiones anteriores. “La verdad es que la empresa enfrenta serios compromisos financieros debido a gestiones anteriores”, explicó. “Como ya lo informó el Gobernador, estamos trabajando en un plan de pagos con Enarsa para solucionar esta situación. Para poner en perspectiva, la deuda acumulada equivale al costo de 11 hospitales modulares, como el que se inauguró en Caleta Olivia el año pasado”

“Es una situación lamentable que afecta a todos los santacruceños, porque estamos lidiando con deudas que no se han pagado desde 2023”, continuó. “En este sentido, estamos en negociaciones con Enarsa, aunque nuestras propuestas de pago han sido rechazadas. De todas formas, la próxima semana presentaremos una nueva oferta, ya que estamos bajo la presión de una fecha límite para evitar que el asunto termine en juicio. Esto podría derivar en retenciones automáticas para la provincia, algo que queremos evitar a toda costa”, concluyó.