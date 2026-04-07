Diputados santacruceños piden informes por la caída de la actividad pesquera en Puerto Deseado



La iniciativa, impulsada por Ana María Ianni y Juan Carlos Molina en la Cámara de Diputados, busca esclarecer el destino de los cupos de langostino asignados a Santa Cruz y su impacto en la actividad portuaria y el empleo local.

Los diputados nacionales por Santa Cruz, Ana María Ianni y Juan Carlos Molina, presentaron un pedido de informes en la Cámara de Diputados de la Nación ante la preocupación por la caída de la actividad pesquera en Puerto Deseado. La iniciativa responde a inquietudes planteadas por el intendente Juan Raúl Martínez, trabajadores del sector y representantes gremiales.

El proyecto de resolución solicita al Poder Ejecutivo Nacional información detallada sobre la administración, asignación y control de los cupos de captura de langostino que recibe la provincia como compensación por la veda del Golfo San Jorge. En particular, se requiere conocer qué buques operaron con esos cupos entre 2024 y 2026, qué empresas participaron, cuántas toneladas se capturaron y en qué puertos se realizaron las descargas.

La iniciativa también busca reforzar un proyecto presentado previamente por el concejal Mateo Brunetti, en el Concejo Deliberante local, y pone el foco en la merma de la actividad portuaria, la falta de descargas y el impacto directo en el empleo y en las plantas de procesamiento de la ciudad.

Los legisladores señalaron la necesidad de contar con información clara sobre el destino de los cupos compensatorios, al tiempo que advirtieron que, si estos no están cumpliendo su objetivo de sostener la actividad económica y el empleo, la situación debe ser revisada con urgencia.

Asimismo, el pedido de informes requiere conocer si existieron irregularidades, qué controles se aplicaron y si el esquema actual resulta efectivo en ciudades con fuerte perfil pesquero como Puerto Deseado. En ese sentido, remarcaron que la actividad pesquera es esencial para la economía local y que su deterioro impacta no solo en el puerto, sino también en los trabajadores y en toda la comunidad.

Categoría sugerida: Política / Producción

Diputados santacruceños piden informes por la caída de la actividad pesquera en Puerto Deseado

La iniciativa, impulsada por Ana María Ianni y Juan Carlos Molina en la Cámara de Diputados, busca esclarecer el destino de los cupos de langostino asignados a Santa Cruz y su impacto en la actividad portuaria y el empleo local.

Los diputados nacionales por Santa Cruz, Ana María Ianni y Juan Carlos Molina, presentaron un pedido de informes en la Cámara de Diputados de la Nación ante la preocupación por la caída de la actividad pesquera en Puerto Deseado. La iniciativa responde a inquietudes planteadas por el intendente Juan Raúl Martínez, trabajadores del sector y representantes gremiales.

El proyecto de resolución solicita al Poder Ejecutivo Nacional información detallada sobre la administración, asignación y control de los cupos de captura de langostino que recibe la provincia como compensación por la veda del Golfo San Jorge. En particular, se requiere conocer qué buques operaron con esos cupos entre 2024 y 2026, qué empresas participaron, cuántas toneladas se capturaron y en qué puertos se realizaron las descargas.

La iniciativa también busca reforzar un proyecto presentado previamente por el concejal Mateo Brunetti, en el Concejo Deliberante local, y pone el foco en la merma de la actividad portuaria, la falta de descargas y el impacto directo en el empleo y en las plantas de procesamiento de la ciudad.

Los legisladores señalaron la necesidad de contar con información clara sobre el destino de los cupos compensatorios, al tiempo que advirtieron que, si estos no están cumpliendo su objetivo de sostener la actividad económica y el empleo, la situación debe ser revisada con urgencia.

Asimismo, el pedido de informes requiere conocer si existieron irregularidades, qué controles se aplicaron y si el esquema actual resulta efectivo en ciudades con fuerte perfil pesquero como Puerto Deseado. En ese sentido, remarcaron que la actividad pesquera es esencial para la economía local y que su deterioro impacta no solo en el puerto, sino también en los trabajadores y en toda la comunidad.