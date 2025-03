Diputados provinciales repudiaron amenazas y hechos de violencia en Santa Cruz

Eloy Echazú y Agostina Mora visitaron la zona norte de la provincia y expresaron su preocupación por los recientes ataques contra dirigentes políticos. Solicitaron un pronunciamiento del Gobierno Provincial en defensa de la democracia.

Los diputados provinciales de Unión por la Patria, Eloy Echazú y Agostina Mora, recorrieron la zona norte de Santa Cruz y manifestaron su solidaridad con el concejal de Pico Truncado, Jonathan Sandoval, quien recientemente recibió amenazas y sufrió un ataque en su despacho. Ambos legisladores hicieron un llamado a frenar los discursos de odio y repudiaron la creciente violencia política en la provincia.

Mora enfatizó la necesidad de preservar la convivencia democrática y garantizar la libertad de expresión. “Es sumamente importante estar aquí acompañando y creemos que tenemos que respetar la convivencia democrática. Lo acontecido con el concejal Jonathan debe ser repudiado por todas las fuerzas políticas”, declaró.

En esa línea, señaló que los ataques recientes en Santa Cruz deben ser una alarma para toda la sociedad y no interpretarse en términos partidarios. “Desde el 11 de diciembre de 2023 en adelante, estamos naturalizando situaciones como el tiroteo al vehículo de un intendente, pintadas opositoras y el uso de redes sociales institucionales para injuriar o hacer operaciones políticas. Esto debe ser un llamado de atención en defensa de la democracia”, advirtió la legisladora.

Por su parte, Echazú, presidente del bloque de Unión por la Patria, pidió frenar el avance de la violencia política. “Tenemos una diferencia abismal con el Gobierno Nacional y Provincial, y en la Cámara de Diputados tenemos debates fuertes, pero siempre tiene que haber respeto. Cuando se pasa esa línea, hay que revisar lo que pasó en nuestra historia. No tenemos que retroceder”, señaló.

Asimismo, destacó que no es un hecho aislado, recordando casos recientes como el tiroteo contra la casa del intendente de Caleta Olivia y la amenaza a un periodista en Río Gallegos. “Son situaciones que no se deben permitir. La política debe decir basta para no naturalizar esto”, afirmó.

Finalmente, Mora expresó su deseo de que el Gobierno Provincial se pronuncie públicamente sobre los hechos y condene la violencia política. “Espero escuchar a un Gobierno Provincial solidarizándose públicamente con este hecho”, concluyó.